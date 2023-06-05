HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Bayrağı Çavuşoğlu'ndan devraldı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk mesajlar: 'Milli dış politika vizyonu' vurgusu dikkat çekti

Son dakika | Bayrağı Çavuşoğlu'ndan devraldı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk mesajlar: 'Milli dış politika vizyonu' vurgusu dikkat çekti

05.06.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Yeni Kabine üyeleri görevlerini devir teslim törenleriyle almaya devam ediyor. Bugünkü ilk törenin adresi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Yılmaz ilk konuşmasında enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. İkinci görev teslimi ise Dışişleri Bakanlığı'nda oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim" mesajını verdi.

Son dakika | Bayrağı Çavuşoğlu'ndan devraldı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk mesajlar: 'Milli dış politika vizyonu' vurgusu dikkat çekti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi akşamı açıkladığı Kabine üyelerinin bir kısmı dün gerçekleşen devir teslim törenleriyle görevlerini devralmıştı. Bugünkü devir teslim törenlerinin ilkinde Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz görevi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan devraldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan teslim aldı.

ÇAVUŞOĞLU: BAYRAĞI DEVRETME SIRASI BİZE GELDİ

Mevlüt Çavuşoğlu törendeki konuşmasında şunları söyledi:

"Girişimci ve insani dış politika anlayışıyla dünyanın her yerinde menfaatlerimizi en iyi şekilde savunan, konsolosluk hizmetlerinde en kalitelisini yapmak için çaba sarf eden, salgın, savaş, kriz ve doğal afetlerde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayan ve 6 Şubat depreminden sonra tüm dünyadan gelen yardımları koordine etmek için çaba sarf eden sahaya inen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bayrağı devretme sırası bize geldi. Dışişleri Bakanlığı bayrağını değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum."

qweqw

Çavuşoğlu'ndan sonra konuşan Hakan Fidan'ın ilk mesajlarından satır başları ise şöyle:

"MİT'te 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerekteren Dışişleri Bakanlığı görevine atandığım için Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Milletimize, vatanımıza hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin."

FUAT OKTAY: GÖREVİ ŞEREFLE YÜRÜTTÜM

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı devir teslim töreninde ilk konuşmayı yapan Fuat Oktay şunları ifade etti:

"Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir seçim gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıktık ve hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık bir farkla milletimizin teveccühüne nail olduk. Milletimiz sandıkta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne güven duyduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden bu yana şerefle yürüttüğüm görevi bugün itibarıyla çok değerli dostum, değerli kardeşim Cevdet Yılmaz beye devrediyorum.

Geride bıraktığımız 5 yılda hem ülkemizi hem de dünyamızı etkileyecek çapta büyük sınamalardan geçtik. Küresel çaptaki çevresel ve ekonomik krizler, Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi gibi olağanüstü problemlerle mücadeleyle geçen bir 5 yıl. Bu küresel sorunların üstüne deprem felaketi. Bütün bu zorlu süreçlerden alnımızın akıyla çıktık. Üstelik bu zorlu süreçlerde hem bizi onurlandıracak hem de milletimizi gururlandıracak eser ve hizmetlere Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza attık.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN 'YÖNETİM SİSTEMİ' MESAJI

Fuat Oktay'ın ardından sözü alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ağır sorumluluğu üstlenip elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından ilk cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan kıymetli dostum Sayın Fuat Oktay'a emekleri ve burada oluşturduğu müktesebat için teşekkür ediyorum.

412

Önümüzdeki dönemde yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek, yeni şartlara adapte olarak, Türkiye'mizin bir kazanımı olarak devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum.

Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gerek ekonomik ve sosyal politikaların koordinasyonunda gerek terörle mücadele ve güvenlik odaklı çalışmalarda en yüksek sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Seçim beyannamemizde detaylı olarak ifade ettiğimiz politikaları birer birer hayata geçireceğiz.

ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi alanlara özel önem vereceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile yolumuza devam edeceğiz. Cari fazla vermeyi ve cari açık meselesini bir sorun olmaktan çıkarıcı bir perspektifle çalışacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem vereceğiz. Bunun zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalan geniş toplumsal kesimleri rahatlatmaya yönelik politikalara da devam edeceğiz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boğaz çevresinde yaşayanları isyan ettirdi! 'Evin içinde duramıyorsunuz'Boğaz çevresinde yaşayanları isyan ettirdi! 'Evin içinde duramıyorsunuz'
İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon! İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!
Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...
Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Ahıra girince korkunç manzarayla karşılaştı! Tam 170 hayvan...

Ahıra girince korkunç manzarayla karşılaştı! Tam 170 hayvan...

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.