Son dakika | Bayrağı Çavuşoğlu'ndan devraldı! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ilk mesajlar: 'Milli dış politika vizyonu' vurgusu dikkat çekti

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi akşamı açıkladığı Kabine üyelerinin bir kısmı dün gerçekleşen devir teslim törenleriyle görevlerini devralmıştı. Bugünkü devir teslim törenlerinin ilkinde Cumhurbaşkanı Yardımcı Cevdet Yılmaz görevi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay'dan devraldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan teslim aldı.

ÇAVUŞOĞLU: BAYRAĞI DEVRETME SIRASI BİZE GELDİ

Mevlüt Çavuşoğlu törendeki konuşmasında şunları söyledi:



"Girişimci ve insani dış politika anlayışıyla dünyanın her yerinde menfaatlerimizi en iyi şekilde savunan, konsolosluk hizmetlerinde en kalitelisini yapmak için çaba sarf eden, salgın, savaş, kriz ve doğal afetlerde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayan ve 6 Şubat depreminden sonra tüm dünyadan gelen yardımları koordine etmek için çaba sarf eden sahaya inen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Bayrağı devretme sırası bize geldi. Dışişleri Bakanlığı bayrağını değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum."

Çavuşoğlu'ndan sonra konuşan Hakan Fidan'ın ilk mesajlarından satır başları ise şöyle:

"MİT'te 13 yıl süren ve ağır sorumluluk gerektiren görevimin ardından aynı derecede mesuliyet gerekteren Dışişleri Bakanlığı görevine atandığım için Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim. Milletimize, vatanımıza hayırlı olsun, Allah mahcup etmesin."

FUAT OKTAY: GÖREVİ ŞEREFLE YÜRÜTTÜM

Cumhurbaşkanı Yardımcılığı devir teslim töreninde ilk konuşmayı yapan Fuat Oktay şunları ifade etti:



"Cumhuriyet'imizin 100. yılında Türkiye'nin kaderini etkileyecek bir seçim gerçekleştirdik. Türkiye Yüzyılı hedefiyle yola çıktık ve hem Meclis'te hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık bir farkla milletimizin teveccühüne nail olduk. Milletimiz sandıkta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne güven duyduğunu gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinden bu yana şerefle yürüttüğüm görevi bugün itibarıyla çok değerli dostum, değerli kardeşim Cevdet Yılmaz beye devrediyorum.

Geride bıraktığımız 5 yılda hem ülkemizi hem de dünyamızı etkileyecek çapta büyük sınamalardan geçtik. Küresel çaptaki çevresel ve ekonomik krizler, Rusya-Ukrayna savaşı, pandemi gibi olağanüstü problemlerle mücadeleyle geçen bir 5 yıl. Bu küresel sorunların üstüne deprem felaketi. Bütün bu zorlu süreçlerden alnımızın akıyla çıktık. Üstelik bu zorlu süreçlerde hem bizi onurlandıracak hem de milletimizi gururlandıracak eser ve hizmetlere Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza attık.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN 'YÖNETİM SİSTEMİ' MESAJI

Fuat Oktay'ın ardından sözü alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları ise şöyle:



"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ağır sorumluluğu üstlenip elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından ilk cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev yapan kıymetli dostum Sayın Fuat Oktay'a emekleri ve burada oluşturduğu müktesebat için teşekkür ediyorum.

Önümüzdeki dönemde yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek, yeni şartlara adapte olarak, Türkiye'mizin bir kazanımı olarak devam edeceğini özellikle vurgulamak istiyorum.

Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gerek ekonomik ve sosyal politikaların koordinasyonunda gerek terörle mücadele ve güvenlik odaklı çalışmalarda en yüksek sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Seçim beyannamemizde detaylı olarak ifade ettiğimiz politikaları birer birer hayata geçireceğiz.

ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Türkiye'de yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi alanlara özel önem vereceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat ile yolumuza devam edeceğiz. Cari fazla vermeyi ve cari açık meselesini bir sorun olmaktan çıkarıcı bir perspektifle çalışacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem vereceğiz. Bunun zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalan geniş toplumsal kesimleri rahatlatmaya yönelik politikalara da devam edeceğiz."

