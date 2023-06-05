Kira fiyatları ayyuka çıktı, kiralık ev ise kalmadı! Deprem sonrası büyük göç alan ilde vatandaşlar dertli: "Ev değiştirmeye korkuyoruz"

Edirne deprem riskinin görece az olması dolayısıyla depremler sonrası yaşamak için en çok tercih edilen illerden biri haline geldi. Haliyle kent 6 Şubat'tan bu yana büyük göç aldı. Artık ne satılık ne de kiralık ev kalan kentte vatandaşlar fiyatlardan yakınıyor.

"İSTANBUL'U GEÇMEYE BAŞLADI"

Edirne'de kiralık daire neredeyse yok denecek kadar azaldı. Show Haber'in haberine göre kalan evlerin fiyatları da adeta arşa çıktı. Vatandaşlar Edirne'de ev kalmadı vurgusu yaparken "İstanbul'u geçmeye başladı Edirne. 5 bin liradan aşağı 1+1 yok şu anda" diyerek dert yanmaya başladı.

"TALEP VAR, DAİRE YOK"

Depremler sonrası güvenilir arasında gösterilen kente çok talep geldiğini belirten Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker "Kiralık fiyatlarımız çok çok arttı" derken artışın sebebini ise "Talep var, dairemiz yok" diyerek açıklıyor.

'Sultanlar şehri' olarak anılan Edirne'de hal böyle olunca kiracılar ev değiştirmeye dahi korkar hale geldi.