HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kira fiyatları ayyuka çıktı, kiralık ev ise kalmadı! Deprem sonrası büyük göç alan ilde vatandaşlar dertli: "Ev değiştirmeye korkuyoruz"

Kira fiyatları ayyuka çıktı, kiralık ev ise kalmadı! Deprem sonrası büyük göç alan ilde vatandaşlar dertli: "Ev değiştirmeye korkuyoruz"

05.06.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye evlerinin depreme dayanıklılığını ve yaşadıkları yerden fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı. Bu bağlamda deprem riski az olan şehirlerden biri olan Edirne'ye deprem sonrası büyük göç yaşanınca kira fiyatları ayyuka çıktı. Hem emlakçıların hem de vatandaşların hızlı artıştan dert yandığı Edirne'de kiracılar evden çıkmaya dahi korkar hale gelirken "Edirne İstanbul'u geçmeye başladı bile" yorumu yapılıyor.

Kira fiyatları ayyuka çıktı, kiralık ev ise kalmadı! Deprem sonrası büyük göç alan ilde vatandaşlar dertli: "Ev değiştirmeye korkuyoruz"

Edirne deprem riskinin görece az olması dolayısıyla depremler sonrası yaşamak için en çok tercih edilen illerden biri haline geldi. Haliyle kent 6 Şubat'tan bu yana büyük göç aldı. Artık ne satılık ne de kiralık ev kalan kentte vatandaşlar fiyatlardan yakınıyor.

1

"İSTANBUL'U GEÇMEYE BAŞLADI"

Edirne'de kiralık daire neredeyse yok denecek kadar azaldı. Show Haber'in haberine göre kalan evlerin fiyatları da adeta arşa çıktı. Vatandaşlar Edirne'de ev kalmadı vurgusu yaparken "İstanbul'u geçmeye başladı Edirne. 5 bin liradan aşağı 1+1 yok şu anda" diyerek dert yanmaya başladı.

2

"TALEP VAR, DAİRE YOK"

Depremler sonrası güvenilir arasında gösterilen kente çok talep geldiğini belirten Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker "Kiralık fiyatlarımız çok çok arttı" derken artışın sebebini ise "Talep var, dairemiz yok" diyerek açıklıyor.

'Sultanlar şehri' olarak anılan Edirne'de hal böyle olunca kiracılar ev değiştirmeye dahi korkar hale geldi.

İlginizi Çekebilir

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

 AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

 Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bekleniyor6 yaşındaki çocuğa istismar davasında karar bekleniyor
ABD ile Çin gerilimi: Savaşın eşiğine gelindiABD ile Çin gerilimi: Savaşın eşiğine gelindi
Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...Erdoğan 'Nerede mangolar?' diye sorunca...
Anahtar Kelimeler:
deprem Edirne kiralik ev

En Çok Okunan Haberler

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Sinan Oğan'dan 'Mehmet Şimşek' paylaşımı!

Washington DC'deki patlama sesinin kaynağı ortaya çıktı!

Washington DC'deki patlama sesinin kaynağı ortaya çıktı!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

İsveç'te PKK/YPG destekçilerinden yeni provokasyon!

Evinin önünde 2 saat pusu kurdu: Genç kadını bacağından vurdu!

Evinin önünde 2 saat pusu kurdu: Genç kadını bacağından vurdu!

İlginizi Çekebilir

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

Ev sahibi “Evimde fuhuş yapıyorsunuz” diyerek saldırdı

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

İçindeki 2 yaşındaki çocukla araba çalındı!

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.