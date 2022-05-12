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  4. Son dakika: Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Son dakika: Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi yasalaştı

12.05.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin, "Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis’te kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Son dakika haberine göre, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kasten işlenen suçlar katalog suçlara girecek.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda kanun teklifi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"MECLİS’TEN GEÇTİ! Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında TUTUKLU yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.

Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını İYİ HAL İNDİRİMİ NEDENİ SAYMAYACAK.

MECLİS’TEN GEÇTİ! Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.

Sn. Cumhurbaşkanımızın 14 Marttaki iradeleriyle başlayan; sağlık çalışanlarını şiddetten, Malpraktis davalarında yaşanan haksızlıklardan yeni kanuni düzenlemelerle korumayı amaçlayan süreç, Meclis’te tecelli eden Milli İradede karşılığını bulmuştur. Kendilerine teşekkür ediyorum."

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Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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