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Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü

28.12.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Kılıçdaroğlu, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeliyiz; oturmalıyız ve konuşmalıyız. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan ise "Türkiye'nin yeni bir yönetime ve yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Bu da bir erken seçim kararıyla mutlaka Türkiye’nin gündemine gelecektir" dedi.

Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyeti, parti genel merkezindeki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel eşlik etti. 1 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, Buldan ve Sancar ile birlikte ortak açıklama yaptı.

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KILIÇDAROĞLU: KAVGAYI DEĞİL BARIŞI ÖNCELEMELİYİZ

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin beraber olmaya ihtiyacı olduğunu, kucaklaşmaya, helalleşmeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeliyiz; oturmalıyız ve konuşmalıyız. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunlar akılla, mantıkla, birikimle, ferasetle çözülebilir. Bu çerçevede Türkiye’nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler. Biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden söz ettik. Esnafın, çiftçinin, emeklinin, asgari ücretlinin sorunları; bütün bunlar masaya yatırıldı, görüşüldü ve tartışıldı. Elbette ki farklı görüşlerimiz var. Ama her görüş bizim için son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

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BULDAN: TÜRKİYE'NİN YENİ BİR ANLAYIŞA İNTİYACI VAR

HDP Eş Genel Başkanı Buldan ise Kılıçdaroğlu ve CHP heyetine teşekkür ederek, "Bugün siyasi partileri ziyaret programımızın son aşamasına geldik. Sabah Demokrasi ve Atılım Partisi'ndeydik, öğleden sonrada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve heyeti ile bir araya gedik. Türkiye'nin yeni bir yönetime ve yeni bir anlayışa ihtiyacı var. Bu da bir erken seçim kararıyla mutlaka Türkiye’nin gündemine gelecektir. Erken seçim kararıyla Türkiye yeni bir yönetimi ve anlayışı görecektir" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar ise, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşme talebimizi kabul etmesi ve burada bir araya gelmemizi sağlaması dolayısıyla kendisine ve partisine teşekkürlerimizi ben de iletmek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Pervin Buldan CHP HDP Halkların Demokratik Partisi
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