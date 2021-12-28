Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı iddia: Tüm belediye başkanlarımızı dinliyorlar…

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetelerin Ankara temsilcilerine konuştu. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin ise ‘Cumhurbaşkanı olacak kişinin devleti tanıması lazım. Pop yıldızı seçmiyoruz’ dedi.

- Kur korumalı mevduat hesabını nasıl görüyorsunuz? Dövizin düşmesinden mutsuz musunuz?



Fiyat istikrarından, ekonomik istikrardan yanayız. Fiyat istikrarının Merkez Bankası’nın (MB) görevi olduğunu ancak bunun görevinin MB’den Cumhurbaşkanlığı’na alındığını, bir komite kurulduğunu söyledim. Fakat bu kurul kurulmadı. Böyle bir mekanizma devlette yok, görevli kurul da felç edilmiş durumda. Kur oynaklığı yatırımcının önünü görmesine engel olan en temel unsur. Yatırımcı bekliyor. Devlet fiyatı düşürmüyor ama esnafa soruyor. Bu doğru değil. Soygun Erdoğan eliyle gerçekleştirildi. Grup başkan vekilleri araştırma önergesi verdi. Meclis’te görüşülecek. İktidar biz soygun yapmadık diyorsa bu önergeye ‘evet’ demek zorunda.

- Gelir dağılımını düzeltmek için neler yapılabilir?



Güçlü bir sosyal devlet, aile destekleri sigortası yasası, hiçbir ailenin asgari ücretin altında geliri olmayacak. Herkes en az asgari ücret artı onlara bu sigortadan ödeme yapacağız. Kadının hesabına yatırılacak bu para. İlave olarak kamu işçi aldığı zaman öncelikli olarak bu kişileri istihdam edecek. Her evde bir sigortalı olacak. Sağlık güvencesi sağlanacak. 1971’de kabul edilmişti. 50 yıldır yasası çıkmadığı için uygulanamıyor.

- CHP, hükümet tarafından HDP’ye yakın durduğu iddiasıyla eleştiriliyor...



HDP, 6 milyon seçmenin oyunu almış parti. Demokrasiyi savunuyorsanız bütün siyasi partilerle görüşürsünüz. Bütün partilerle görüşen tek partiyiz. Bir partinin terör örgütleriyle ilişkisi varsa devlet olarak gereğini yaparsın. HDP kendisine yanaşır ve destek verirse hiçbir sorun yok ama AK Parti’den uzaklaşırsa PKK. Doğu’ya gidince PKK’lı Batı’ya gidince FETÖ. Bunlar FETÖ ile kucak kucağa değil miydi? AK Parti iftira atma yoluna gidiyor. Toplum bunu biliyor, toplum barış istiyor. Etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yanlış.

‘HDP RANDEVU İSTEDİ, GELECEKLER’

HDP önümüzdeki hafta randevu istedi, gelecekler. Terörden bu millet çok çekti. Terörle mücadele konusunda en küçük endişemiz yok. Bedel ödeyen TSK ve polislere şükran borçluyuz. Terör konusunda tavrımız açık ve net. Birbirimizi suçlayarak terörle mücadele edemeyiz. Biz PKK adını telaffuz etmek bile istemiyoruz

‘BELEDİYE BAŞKANININ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MI VAR?’

- İçişleri Bakanlığı’nın İBB hakkındaki teftiş açıklamasına ne diyorsunuz?



Yerel yönetimlerde CHP’nin başarısını AK Parti demeyeyim ama Erdoğan sindiremiyor. Demokrasi kültürünün olmamasından kaynaklanıyor. En ağır suçlamalar yapıldı. Terör örgütleriyle iltisaklı kişiler var diye. Hazmedemedikleri için saldırıyorlar. Geç kaldın kardeşim daha önce gönderseydin. Eğer varsa irtibatlı, iltisaklı ilgili kamu kuruluşu uyarılır. Ama bunlar her bir birimde ayrı bir istihbarat örgütü olduğunu sanıyorlar. Allah akıl versin.

‘ÇÜRÜMÜŞLÜK İÇLERİNE İŞLEMİŞ’

Gündemi saptıralım, insanlar ekonomideki kötü gidişi, mutfaktaki yangını hissetmesin istiyorlar. Devlet bir kişinin kinine, öfkesine teslim edilemez. Bunlar devleti kendi anlayışına göre yönetiyor. ‘Mansur Yavaş kazanırsa doğalgaz faturalarını PKK’lılar dağıtacak’ dediler. Çürümüşlük içlerine işlemiş. İktidarda kalmak için yapmayacakları yok. Belediyeye alınanlar için adli sicil vardır. Adli sicili veren devletin savcısı. Devletin nasıl çalıştığından haberleri yok.

‘AÇIKÇA TALİMAT VERİYOR’



Erdoğan, İBB’ye saldırarak oraya göndereceği müfettişlere neler yapacağı konusunda açıkça talimat veriyor. Adli sicil kayıtlarına bakmaksızın size talimat veriyorum gideceksiniz İBB Başkanı hakkında söylediklerimin üzerinde katmerlendirerek rapor hazırlamayacak mısınız diyerek zemin oluşturuyor.

- İBB ile ilgili son adımları nasıl değerlendiriyorsunuz?



AK Parti, İBB’nin kaynaklarını arzu ettiği şekilde kullanmak istiyor. Devlet bütçesini rahat kullanamıyorlar. Bu bütçeyi kullanmak istiyorlar. Bunu yaptıkları takdirde... Umarım yapmazlar. Biz her şeyi açıyoruz önlerine, istediklerine baksınlar.

- İmamoğlu’na açıkça ‘Aday olmayacağını söyle’ mesajını verdiğiniz fakat söylemediği için randevu vermediğiniz iddiası var. Aynı mesajı Mansur Bey’e verdiğiniz ve onun kabul ederek geri çekildiği söyleniyor. Tekrar Abdullah Gül’ü mü işaret ediyorsunuz?



Ekrem Bey’e randevu vermediğim asparagas. Neden vermeyeyim. Mansur Bey’le de Ekrem Bey’le de bu konuları konuşmadık. Onlar kendi işlerini yapıyor. Abdullah Gül konusunu siz söylediniz. Devleti bilen tanıyan insan çok, bir kişi değil. Binlerce kişi var.

- Baskın seçim ihtimali konuşuluyor Ankara’da, ne düşünüyorsunuz?



Kararsızlar AK Parti’den kopmuş vaziyette. Devlet soyulmasına göz yuman bir Erdoğan var. Bu gerçeğin bilinmesi lazım. Baskın seçim yapsınlar, memnun oluruz. Erdoğan’ın iktidar olma şansı yok. Kendisi de iyi biliyor. Ona düşen toplumu daha fazla çıkmaz sokaklara sokmadan bir an önce seçime gitmesi. Demokratik yollarla seçimle geleceklere iktidarı teslim etmektir. Gelmek gibi gitmesini de bilmek gerek.

- Millet ittifakının belirlenmiş adayı yok ama olağanüstü rahatlık var. İttifak uzlaştı da sürpriz mi yapacak?



Evet, özgüvenimiz var. Hepimiz bu uzlaşma kültürünü büyütebileceğimizi düşünüyoruz. Aday konusunu bire bir kim olsun diye konuşma imkânımız olmadı. Bunu erken buluyoruz. Önceliklerimiz var. Hukuk, anayasa, yargı, şeffaflık konusunda görüş birliği sağlandı. Ekonomi konusunda da uzlaşma sağlanmalı. Cumhurbaşkanı olacak kişinin devleti tanıması bilmesi lazım. Toplumun bütün bileşenlerini bir araya getirebilmesi, saraylara meraklı olmaması, örnek, mütevazı olması lazım. Cumhurbaşkanı seçeceğiz, pop star seçmeyeceğiz. İttifakı bir arada tutacak ve devlette dönüşümü sağlıklı şekilde sağlayacak bir insanı seçeceğiz. Devletin yeniden inşa edilmesi lazım.

- Millet ittifakı bileşenleri belli alanlarda uzlaşmaya vardı mı?



Var olan sistemin ülkeyi felakete sürüklediğini hepimiz gördük. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hakkında ortak metin hazırlandı. Genel başkanlarla istişare ettikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız. İttifakı oluşturan partilerin projeleri birbiriyle çelişmiyor. Aramızda müthiş bir anlayış birliği var.

- Sayın Akşener kendisini Başbakan olarak konumlandırdı. Siz cumhurbaşkanlığını gönlünüzden geçiriyor musunuz? Yoksa adayın yıpranmaması için isminizi mi ortaya atıyorsunuz?



Buna ittifak karar verecek. Tek başına benim karar vermem ittifakı dışlamam demektir. Yasal bir ittifak da yok. Asıl ittifak seçimlerde oluyor. O aşamada oturur konuşuruz. Gazeteciler yazıyor, tebessüm ederek okuyorum.



