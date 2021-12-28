HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı iddia: Tüm belediye başkanlarımızı dinliyorlar…

Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı iddia: Tüm belediye başkanlarımızı dinliyorlar…

28.12.2021 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’ye yapılan özel teftişle alakalı yaptığı yorum sırasında dikkat çeken iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamasında “Belediyelerimizin Milli İstihbarat Teşkilatı mı var? Ama onların yanında terör örgütleriyle kucaklaşan bir sürü adam var. Hazmedemedikleri için saldırıyorlar. İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirmiş. Geç kaldın kardeşim. Daha önce gönderseydin bari. Sadece o değil ki... Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan çarpıcı iddia: Tüm belediye başkanlarımızı dinliyorlar…

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetelerin Ankara temsilcilerine konuştu. Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin ise ‘Cumhurbaşkanı olacak kişinin devleti tanıması lazım. Pop yıldızı seçmiyoruz’ dedi.

- Kur korumalı mevduat hesabını nasıl görüyorsunuz? Dövizin düşmesinden mutsuz musunuz?

Fiyat istikrarından, ekonomik istikrardan yanayız. Fiyat istikrarının Merkez Bankası’nın (MB) görevi olduğunu ancak bunun görevinin MB’den Cumhurbaşkanlığı’na alındığını, bir komite kurulduğunu söyledim. Fakat bu kurul kurulmadı. Böyle bir mekanizma devlette yok, görevli kurul da felç edilmiş durumda. Kur oynaklığı yatırımcının önünü görmesine engel olan en temel unsur. Yatırımcı bekliyor. Devlet fiyatı düşürmüyor ama esnafa soruyor. Bu doğru değil. Soygun Erdoğan eliyle gerçekleştirildi. Grup başkan vekilleri araştırma önergesi verdi. Meclis’te görüşülecek. İktidar biz soygun yapmadık diyorsa bu önergeye ‘evet’ demek zorunda.

- Gelir dağılımını düzeltmek için neler yapılabilir?

Güçlü bir sosyal devlet, aile destekleri sigortası yasası, hiçbir ailenin asgari ücretin altında geliri olmayacak. Herkes en az asgari ücret artı onlara bu sigortadan ödeme yapacağız. Kadının hesabına yatırılacak bu para. İlave olarak kamu işçi aldığı zaman öncelikli olarak bu kişileri istihdam edecek. Her evde bir sigortalı olacak. Sağlık güvencesi sağlanacak. 1971’de kabul edilmişti. 50 yıldır yasası çıkmadığı için uygulanamıyor.

- CHP, hükümet tarafından HDP’ye yakın durduğu iddiasıyla eleştiriliyor...

HDP, 6 milyon seçmenin oyunu almış parti. Demokrasiyi savunuyorsanız bütün siyasi partilerle görüşürsünüz. Bütün partilerle görüşen tek partiyiz. Bir partinin terör örgütleriyle ilişkisi varsa devlet olarak gereğini yaparsın. HDP kendisine yanaşır ve destek verirse hiçbir sorun yok ama AK Parti’den uzaklaşırsa PKK. Doğu’ya gidince PKK’lı Batı’ya gidince FETÖ. Bunlar FETÖ ile kucak kucağa değil miydi? AK Parti iftira atma yoluna gidiyor. Toplum bunu biliyor, toplum barış istiyor. Etnik kimlik, inanç, yaşam tarzı üzerinden siyaset yanlış.

‘HDP RANDEVU İSTEDİ, GELECEKLER’

HDP önümüzdeki hafta randevu istedi, gelecekler. Terörden bu millet çok çekti. Terörle mücadele konusunda en küçük endişemiz yok. Bedel ödeyen TSK ve polislere şükran borçluyuz. Terör konusunda tavrımız açık ve net. Birbirimizi suçlayarak terörle mücadele edemeyiz. Biz PKK adını telaffuz etmek bile istemiyoruz

‘BELEDİYE BAŞKANININ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MI VAR?’

- İçişleri Bakanlığı’nın İBB hakkındaki teftiş açıklamasına ne diyorsunuz?

Yerel yönetimlerde CHP’nin başarısını AK Parti demeyeyim ama Erdoğan sindiremiyor. Demokrasi kültürünün olmamasından kaynaklanıyor. En ağır suçlamalar yapıldı. Terör örgütleriyle iltisaklı kişiler var diye. Hazmedemedikleri için saldırıyorlar. Geç kaldın kardeşim daha önce gönderseydin. Eğer varsa irtibatlı, iltisaklı ilgili kamu kuruluşu uyarılır. Ama bunlar her bir birimde ayrı bir istihbarat örgütü olduğunu sanıyorlar. Allah akıl versin.

‘ÇÜRÜMÜŞLÜK İÇLERİNE İŞLEMİŞ’

Gündemi saptıralım, insanlar ekonomideki kötü gidişi, mutfaktaki yangını hissetmesin istiyorlar. Devlet bir kişinin kinine, öfkesine teslim edilemez. Bunlar devleti kendi anlayışına göre yönetiyor. ‘Mansur Yavaş kazanırsa doğalgaz faturalarını PKK’lılar dağıtacak’ dediler. Çürümüşlük içlerine işlemiş. İktidarda kalmak için yapmayacakları yok. Belediyeye alınanlar için adli sicil vardır. Adli sicili veren devletin savcısı. Devletin nasıl çalıştığından haberleri yok.

‘AÇIKÇA TALİMAT VERİYOR’

Erdoğan, İBB’ye saldırarak oraya göndereceği müfettişlere neler yapacağı konusunda açıkça talimat veriyor. Adli sicil kayıtlarına bakmaksızın size talimat veriyorum gideceksiniz İBB Başkanı hakkında söylediklerimin üzerinde katmerlendirerek rapor hazırlamayacak mısınız diyerek zemin oluşturuyor.

- İBB ile ilgili son adımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

AK Parti, İBB’nin kaynaklarını arzu ettiği şekilde kullanmak istiyor. Devlet bütçesini rahat kullanamıyorlar. Bu bütçeyi kullanmak istiyorlar. Bunu yaptıkları takdirde... Umarım yapmazlar. Biz her şeyi açıyoruz önlerine, istediklerine baksınlar.

- İmamoğlu’na açıkça ‘Aday olmayacağını söyle’ mesajını verdiğiniz fakat söylemediği için randevu vermediğiniz iddiası var. Aynı mesajı Mansur Bey’e verdiğiniz ve onun kabul ederek geri çekildiği söyleniyor. Tekrar Abdullah Gül’ü mü işaret ediyorsunuz?

Ekrem Bey’e randevu vermediğim asparagas. Neden vermeyeyim. Mansur Bey’le de Ekrem Bey’le de bu konuları konuşmadık. Onlar kendi işlerini yapıyor. Abdullah Gül konusunu siz söylediniz. Devleti bilen tanıyan insan çok, bir kişi değil. Binlerce kişi var.

- Baskın seçim ihtimali konuşuluyor Ankara’da, ne düşünüyorsunuz?

Kararsızlar AK Parti’den kopmuş vaziyette. Devlet soyulmasına göz yuman bir Erdoğan var. Bu gerçeğin bilinmesi lazım. Baskın seçim yapsınlar, memnun oluruz. Erdoğan’ın iktidar olma şansı yok. Kendisi de iyi biliyor. Ona düşen toplumu daha fazla çıkmaz sokaklara sokmadan bir an önce seçime gitmesi. Demokratik yollarla seçimle geleceklere iktidarı teslim etmektir. Gelmek gibi gitmesini de bilmek gerek.

- Millet ittifakının belirlenmiş adayı yok ama olağanüstü rahatlık var. İttifak uzlaştı da sürpriz mi yapacak?

Evet, özgüvenimiz var. Hepimiz bu uzlaşma kültürünü büyütebileceğimizi düşünüyoruz. Aday konusunu bire bir kim olsun diye konuşma imkânımız olmadı. Bunu erken buluyoruz. Önceliklerimiz var. Hukuk, anayasa, yargı, şeffaflık konusunda görüş birliği sağlandı. Ekonomi konusunda da uzlaşma sağlanmalı. Cumhurbaşkanı olacak kişinin devleti tanıması bilmesi lazım. Toplumun bütün bileşenlerini bir araya getirebilmesi, saraylara meraklı olmaması, örnek, mütevazı olması lazım. Cumhurbaşkanı seçeceğiz, pop star seçmeyeceğiz. İttifakı bir arada tutacak ve devlette dönüşümü sağlıklı şekilde sağlayacak bir insanı seçeceğiz. Devletin yeniden inşa edilmesi lazım.

- Millet ittifakı bileşenleri belli alanlarda uzlaşmaya vardı mı?

Var olan sistemin ülkeyi felakete sürüklediğini hepimiz gördük. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem hakkında ortak metin hazırlandı. Genel başkanlarla istişare ettikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız. İttifakı oluşturan partilerin projeleri birbiriyle çelişmiyor. Aramızda müthiş bir anlayış birliği var.

- Sayın Akşener kendisini Başbakan olarak konumlandırdı. Siz cumhurbaşkanlığını gönlünüzden geçiriyor musunuz? Yoksa adayın yıpranmaması için isminizi mi ortaya atıyorsunuz?

Buna ittifak karar verecek. Tek başına benim karar vermem ittifakı dışlamam demektir. Yasal bir ittifak da yok. Asıl ittifak seçimlerde oluyor. O aşamada oturur konuşuruz. Gazeteciler yazıyor, tebessüm ederek okuyorum.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "40 yıl beklediğime değdi" "40 yıl beklediğime değdi"
PARTNER"Bir ömür yetmez""Bir ömür yetmez"
4 yaşındaki Umut'tan kahreden haber!4 yaşındaki Umut'tan kahreden haber!
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İstanbul Kemal Kılıçdaroğlu AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Bakan Nebati'den KDV açıklaması! "Piyasa yaptığımızı görünce..."

Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Son durumunu açıkladı

Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber! Son durumunu açıkladı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

BDDK'dan 26 kişi hakkında suç duyurusu

Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Vergi dairesi müdürü rüşvetten gözaltına alındı

Türkiye'de ne kadar Omicron varyantı var? Bakanlık açıkladı

Türkiye'de ne kadar Omicron varyantı var? Bakanlık açıkladı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ‘asgari ücret’ çıkışı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Ali Erbaş: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.