Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan elektrik zammı protestosu! 'Geri çekinceye kadar fatura ödemeyeceğim'

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'de yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu bu videonun duyurusunu, "Bu akşam saat 22.00'de önemli bir konuyu konuşmak üzere sizi evime davet ediyorum" notuyla duyurmuştu.

YENİ PAYLAŞIM

Kılıçdaroğlu, saat tam 22.00'de kendi sosyal hesabından, "Neden elektrik faturalarınız şişirildi? Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti? Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım…" sözleriyle videosunu paylaştı.

"ZOR ZAMANLAR GEÇİRDİĞİNİZİ BİLİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Sevgili halkım iyi geceler. Evime hoş geldiniz. Bu akşam uzun zamandır dile getirdiğim, saraya 'fon oluştur' diye defalarca çağrı yaptığım. Karakış şartları ve elektrik faturalarıyla ilgili bazı ivedi çözümleri sizlerle paylaşacağım. Çok zor zamanlardan geçtiğimizi pekala biliyorum. Sevgili yurttaşlarım durumun buraya gelmemesi için bu vurdumduymazlara aylarca seslendim. Temel bir insan hakkı olan haysiyet hakkını ve insana yaraşır bir yaşam hakkını sizlere tanımıyor. Saraylılar zengin hayatın tadını çıkarırken milyonlarca insan dayanılmaz şekilde artan geçim ve yoksulluk sınırına tahammül etmek zorunda bırakılıyor.

"AGRESİF ŞEKİLDE ÜZERİNİZE GELİYORLAR"

Aylardır bu günlerin kapıda olduğunu her fırsatta söyledim. Her fırsatta karakış fonu çağrısı yaptım. Adım adım ne yapılması gerektiğini anlattım dinlemediler. Geldik fırtınanın gözüne. Neden bunlar başımıza geliyor. Bunları netleştirmek isterim. Ardından acil kanamayı durduracak önlemleri paylaşacağım. Tüm bu durumun kökeninde hep aynı hikaye yatıyor. Elektrik özelleştirmelerini görecek olursanız çok tanıdık isimleri orada görürsünüz. Beşli çeteyi oraya da soktu Erdoğan. O çete ne yaptı soydu süpürdü. Bu soygun biraz uzun hikaye. Ama çok isterlerse onu da anlatırız. Soru şu: Ne yapılıyor bu paralarla? Size son videoda 10 binlerce trolden bahsettim. Finanse edilen yandaş medyadan bahsettim. Eğitim vakfı maskeli paralel vakıflardan bahsettim. İşte bu paralar sizin cebinizden ödeniyor. Eskiden de öyleydi ama şimdi tek bir farkla. Artık kasa ekside. Elinizdeki avucunuzdakileri artık çok hızlı bir şekilde almak zorundalar. Bundan dolayı çok agresif şekilde üzerinize geliyorlar.

"YENİ ALGI HAREKETLERİNİ DE BEKLEYİN"

Sizden alınması gereken para artık kuru ekmek parasıdır. Isparta günlerce dondu. Elektrik veremediler günlerce. Bakın orada hangi çetenin var olduğuna. Bu çeteler altyapıyı kışa hazırlamadıkları gibi Isparta'ya giden yollar da onların olduğu için yolları da açmadılar. Bu arada yeni algı hareketlerini de bekleyin. Sizi soyup soğana çevirirken bir iki algı operasyonunu da Erdoğan'a attıracaklar bu günlerde. Güya büyük lider Erdoğan müdahale edecek bu gidişata. Bıkmadılar bu algıcılıktan.

"ELEKTRİK FATURASINDA KDV YAZA KADAR YÜZDE 1'E İNDİRİLSİN"

Uzatmadan çözümlere geçelim. Fon için ne yazık ki artık çok geç. Artık hızlıca kan kaybını durduracak önlemler alınmalı. Elektrik faturalarının üzerinde iki çeşit vergi var. Yüzde 5 elektrik ve hava gazı tüketim vergisi, yüzde 18 KDV. Yaza kadar KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa vatandaşın her 350 liralık faturasında yaklaşık 50 liralık bir rahatlama olacaktır. Buradan saraya seslenmek istiyorum. Derhal KDV'yi yüzde 1'e indir.

"SENDEN BİR ÇÖZÜM BEKLENTİMİZ YOK"

Senden bir çözüm beklentimiz yok. Sen bizi dinle ve kanamayı durdur. Gerisini biz zaten seçim sonrası çözeceğiz. Ayrıca 31 Aralık gecesi bizzat imzaladığın elektrik zammı genelgesini de geri al. Faturalar 31 Aralık öncesine dönsün. Bu zammı sen yaptın geri almasını da bileceksin. Bu zulümden vazgeç. Bırak insalar rahat bir nefes alsın. Bir de pandemi sürecinde zor durumda kalınca IBAN vermesini biliyorsun ey Erdoğan. Bu seferde halk zor durumda. Halkımıza çağrı yapıyorum. @RTErdoğan yazın ve IBAN numarası ile faturanızı gönderin. Hatta bir de etiket gönderin. #sırasende diyin. Çünkü bu kez sıra kendisinde. Bakalım siz IBAN gönderince ne yapacak? Halkın derdine koşacak mı?

"ERDOĞAN İMZALADIĞI ZAMLARI GERİ ÇEKENE KADAR HİÇBİR ELEKTRİK FATURAMI ÖDEMEYECEĞİM"

Buradan son olarak halkın belediyelerine seslenmek istiyorum. Milletimizle hemhal olmak için başlattığınız askıda fatura hareketini bu kez de asgari ücret altındaki geliri olan aileler için başlatın. Halkın belediyeleri olarak bu ailelerin yanında olalım. Çünkü olmaz isek bu kış açlık ölümleri ile bile karşılaşabiliriz. Bunu önlemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu geceyi şu iki çift söz ile kapatayım. Erdoğan 31 Aralık gecesi imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bu güne kadar gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim. Bu da böyle biline."

İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı...

Neden elektrik faturalarınız şişirildi?

Bir dilim kuru ekmeğinize kim göz dikti?

Bu zulme ancak birlikte son verdirebiliriz. Buyurun bu ibret tablosunu konuşalım… pic.twitter.com/N3ziJef1VQ — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) February 9, 2022



