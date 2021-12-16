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  4. Son dakika: Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

Son dakika: Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

16.12.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP belediyelerinde 2022 yılında uygulanacak asgari ücret 4 bin 500 lira olarak açıklandı. Kararı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Size bir haberim var" notuyla duyurdu.

Son dakika: Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde uygulanacak asgari ücreti açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı. Merkez Bankasının faiz kararını ve asgari ücreti değerlendiren Kılıçdaroğlu CHP belediyelerinde 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti de duyurdu.

Kılıçdaroğlu açıklamasında, en düşük asgari ücretin CHP belediyelerinde 4 bin 500 lira olacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğunu duyurmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımı:

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret belli oldu! Yüzde elli zam geldi, işte 2022 asgari ücret rakamları...Son dakika: Milyonların beklediği asgari ücret belli oldu! Yüzde elli zam geldi, işte 2022 asgari ücret rakamları...


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asgari ücret sosyal medya Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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