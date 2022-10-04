Son dakika: Kılıçdaroğlu sosyal medyadan videoyla duyurmuştu! CHP, 'başörtüsü' teklifini TBMM'ye sundu

Son dakika haberi: CHP'den başörtüsü ile ilgili yasa teklifi Meclis'te! Cumartesi günü yeni yasama yılına başlayan TBMM'ye yasa teklifleri sunulmaya başladı. CHP bugün kamuda başörtüsü serbestliğini içeren yasa teklifini, milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sundu.

"YASAL GÜVENCEYE ALACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu dün gece saat 21.00'de bir video paylaşarak başörtüsü ile ilgili yasa teklifi yapacaklarını şu sözlerle dile getirmişti:

"Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi, öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinde çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız.

"SONSUZA KADAR KAPATACAK ADIM"

"Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra TBMM'ye sunacağız. CHP grubu eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice bu kanunun arkasında duracaktır. Sarayın da samimiyet turnusolu bu. Bakalım onların tutumu ne olacak? Türkiye'nin yaralarını bir bir kapatma konusunda yol arkadaşlarım benimle. Türkiye'nin çok kanayan yaralarını kapatma konusunda da. Biz daha cesur olacağız. Bundan en ufak bir şüphem yok. Ve sevgili halkım bu zor ama zor olduğu kadar da hakiki olan yolculukta sizi de yanımda görmek istiyorum."

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU!

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı gündeme otururken bugün CHP, Kadınların Yürüttükleri Mesleğin İcrası Kapsamındaki Kılık ve Kıyafeti Giymek Dışında Herhangi Bir Zorlamaya Tabi Tutulamaması Hakkında Kanun Teklifi milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sundu.

Söz konusu teklif 3 maddeden oluşuyor.