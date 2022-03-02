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Son dakika | Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara korkutan talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun

02.03.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında yaşananlar tüm dünyada endişeyle takip edilirken, "3. Dünya Savaşı" iddiaları iyiden iyiye dillendirilmeye başlandı. Rusya'nın 'Nükleer Savaş' çıkışı sonrası Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, askeri komutanlarına ''3. Dünya Savaşı'na hazır olun" talimatı verdi. İşte tüm dünyayı korkutan gelişmenin detayları...

Son dakika | Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara korkutan talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun

Son dakika: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle başlayan kriz Batı ile Moskova'yı ve yakın ortaklarını karşı karşıya getirdi. ABD başta olmak üzere Batı'lı ülkelerden Rusya'ya yönelik peş peşe yaptırım kararları alınırken, tüm dünyayı endişelendiren haber Kuzey Kore'den geldi.

SON DAKİKA: KUZEY KORE '3. DÜNYA SAVAŞI' ALARMINA GEÇİYOR

Kuzey Kore lider, Kim Jong-un; İşçi Partisi üyelerini; güçlü müttefikleri Rusya'nın savaşa girmesi nedeniyle seferberlik için hazır olmaları konusunda uyardı. Kim Jong-un'un Kuzey Koreli komutanlara da "3. Dünya Savaşı'na hazır olun" talimatı verdiği iddia edildi.

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Daily Star'da yer alan habere göre; 27 Şubat'ta Radio Free Asia'ya (RFA) konuşan Kuzey Pyongan'dan bir yetkili: "Eyaletteki her bölgesel parti komitesi, tüm parti üyelerine güçlü müttefikimiz Rusya'nın savaşta olduğunu bildirdi. Bölgesel parti komitesi, herkesin seferberlik için hazır olmasını istedi." diye konuştu.

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KUZEY KORE, BATI'YI SUÇLUYOR

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Rsuya-Ukrayna savaşı konusundaki tutumu hakkında açıklama yaptı.

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Kore Merkez Haber Ajansı'na (KCNA) göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü şunları söyledi:

“ABD ve Batı, Rusya'nın makul ve adil talebine karşı çıkarak, kendisine güvenlik için yasal garanti sağlamayı talep ediyor. NATO'nun doğuya doğru genişlemesini meydan okurcasına sürerken, silah konuşlandırma girişimlerine de devam ederek Avrupa'nın güvenlik ortamını baltaladılar.


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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya Ukrayna
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