Son dakika... Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Son dakika haberi... Irak’ta son aylarda artan hemorajik ateş virüsü nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ülkede hemorajik ateş virüsü vakalarının hızlı bir şekilde arttığı bildirildi.

IRAK'TA VİRÜS ALARMI

Irak’ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle can kayıpları yaşanırken, ülkede salgın endişesi büyüyor. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf El-Bedir, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, kanamalı olarak bilinen hemorajik ateş virüsü vakalarının korkunç şekilde arttığını söyledi.

El-Bedir, ülke genelinde vaka sayısının da 90’a yükseldiğini duyurarak, hastaların hızlıca tedavi edilmemeleri durumunda can kaybının daha da artacağını bildirdi. (İHA)

