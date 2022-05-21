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Son dakika... Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

21.05.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Irak'ta hemorajik ateş virüsü can almaya devam ediyor. Irak Sağlık Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasına göre, ülkede hemorajik ateş virüsü vakalarının korkunç şekilde arttığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Komşuda yeni virüs alarmı: Şu ana kadar 18 kişi öldü!

Son dakika haberi... Irak’ta son aylarda artan hemorajik ateş virüsü nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan ülkede hemorajik ateş virüsü vakalarının hızlı bir şekilde arttığı bildirildi.

IRAK'TA VİRÜS ALARMI

Irak’ta hemorajik ateş virüsü nedeniyle can kayıpları yaşanırken, ülkede salgın endişesi büyüyor. Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf El-Bedir, ülkede şu ana kadar virüs nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken, kanamalı olarak bilinen hemorajik ateş virüsü vakalarının korkunç şekilde arttığını söyledi.

El-Bedir, ülke genelinde vaka sayısının da 90’a yükseldiğini duyurarak, hastaların hızlıca tedavi edilmemeleri durumunda can kaybının daha da artacağını bildirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
virüs Irak
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