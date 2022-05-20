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  4. SON DAKİKA | Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı

SON DAKİKA | Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı

20.05.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk olarak İngiltere’de tespit edilen sonrasında ABD’de görülen maymun çiçeği virüsü Avrupa’da dört ülkeye daha sıçradı. Dünya genelinde yayılmaya başlayan ve bugüne kadar 7 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü, Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya’ya da sıçradı.

SON DAKİKA | Korkulan oluyor: Maymun çiçeği virüsü 4 ülkeye daha sıçradı

Bugüne kadar İngiltere, İspanya, Portekiz, ABD, Kanada, İsveç, İtalya’da görülen maymun çiçeği virüsü, 4 ülkeye daha yayıldı. Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, ayrıca ateş ve baş ağrısı gibi semptomlara neden olduğu bilinen maymun çiçeği virüsünün görüldüğü ülkeler listesine Fransa, Belçika, Almanya ve Avustralya da dahil oldu.

HAFİF SEMPTOMLAR GÖSTERİYO

Fransız yetkililer, Paris’in bulunduğu Ile-de-France bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki bir gencin testinin pozitif çıktığını açıkladı. Enfekte olan gencin yakın zamanda virüsün görüldüğü bir ülkeye seyahat etmediği belirtildi. Belçikalı uzmanlar ise iki farklı şehirde 2 vaka tespit edildiğini duyurdu. İlk kişiye Anvers’te teşhis konulurken, ikinci vaka Flaman Brabant bölgesinde kayda geçti. İki hastanın da hafif semptomlarının bulunduğu aktarıldı.

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DERİ LEZYONUNA DİKKAT

Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Münih kentindeki Bundeswehr Mikrobiyoloji Enstitüsü de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu kişide, hastalığın önemli bir özelliği olan deri lezyonu görüldüğü ifade edildi. Avustralya’nın ilk maymun çiçeği virüsü ise Victoria eyaletinin Melbourne kentinde yaşayan 30’lu yaşlardaki bir erkekte görüldü. Hastanın virüsün daha önce görüldüğü İngiltere’yi yakın zamanda ziyaret ettiği belirtildi.

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İLK OLARAK 1970’LERDE İNSANLAR ARASINDA GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre maymun çiçeği virüsü, insanlarda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi. 1970’den bu yana ise Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan olmak üzere 11 Afrika ülkesindeki insanlarda maymun çiçeği virüsüne rastlandı. Virüs Afrika dışında ilk kez 2003 yılında ABD’de görüldü. Daha sonra 2018’de İsrail ve İngiltere’de, 2019’da Singapur’da, 2021’de ABD’de Afrika’ya seyahat eden bazı kişilerde maymun çiçeği virüsüne rastlandı. 2017’den bu yana Nijerya’da 200’den fazla maymun çiçeği virüsü kayda geçerken, 500’den fazla da şüpheli vaka rapor edildi. Vakaların yüzde 3’ü ölümle sonuçlanırken, virüs ülkede büyük bir salgına yol açtı.

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Maymun çiçeği virüsü, Orta Afrika (Kongo Havzası) ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kongo Havzası türünün daha şiddetli hastalığa neden olduğu ve daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor.

ÇİÇEK AŞISI YÜZDE 85 KORUMA SAĞLIYOR

Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın semptomlarının "klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer" olduğunu ifade ediyor. Örgüte göre virüs, hayvandan insana ve insandan insana yakın temas yoluyla bulaşıyor. Çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı da yüzde 85 koruma sağladığı ifade ediliyor. DSÖ’ye göre virüsün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı şu anda belirsizliğini koruyor. Virüsün kuluçka süresinin genellikle 6 ila 13 gün olduğu, ancak 5 ila 21 gün arasında değişebildiği belirtiliyor.


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