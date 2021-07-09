Son Dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın burada önemli bir gayreti var.

(Aşı oranının düşük olması) Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ

Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Tatil süreci sanki 10 ile 9 gibi bu arada dolaşıyor. Bunu en azından millete seslenişte duyuracağım.

"UĞUR BEY VE EŞİ MİSAFİRİMİZ OLACAKLAR"

En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız.

AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık.

NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki adımı atmış olacağız.

