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  4. Son Dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Son Dakika: Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

09.07.2021 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatiliyle ilgili soruya "Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Tatil süreci sanki 10 ile 9 gibi bu arada dolaşıyor. Bunu millete seslenişte duyuracağım." şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz, çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın burada önemli bir gayreti var.

(Aşı oranının düşük olması) Şu anda Diyarbakır'da aşılamadaki bu isteksizliği ne yapıp yapıp gidereceğiz.

BAYRAM TATİLİ SÜRESİ

Şu anda onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Tatil süreci sanki 10 ile 9 gibi bu arada dolaşıyor. Bunu en azından millete seslenişte duyuracağım.

"UĞUR BEY VE EŞİ MİSAFİRİMİZ OLACAKLAR"

En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım atma fırsatını da yakalayacağız.

AFGANİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Türkiye'nin görev alanı ne olacak, neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz bunların kararlarını aldık.

NATO müzakerelerinde Biden ile gerek birebir gerek heyetler arası görüşmelerde bunları görüştük, konuştuk ve en ideal şekliyle Afganistan'daki adımı atmış olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Diyarbakır Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 13 yorum
söylemesi çok mu zor
15-25 arası tatil
9 Gün Kurban Bayramı tatili kesin, öncesi 15 Temmuz Perşembe günü de resmi tatil ve geriye sadece 16 Temmuz Cuma günü kaldı. Onunda tatil olacağı çok yüksek ihtimal Sayın Cumhurbaşkanım açıklayın gitsin işte. :)

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