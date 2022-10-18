Son dakika: Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi! Süre 1 yıl daha uzatıldı

Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne verdiği desteğin süresini 1 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
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