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  4. Son dakika: Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi! Süre 1 yıl daha uzatıldı

Son dakika: Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi! Süre 1 yıl daha uzatıldı

18.10.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne verdiği desteğin süresini 1 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Son dakika: Lübnan tezkeresi TBMM'de kabul edildi! Süre 1 yıl daha uzatıldı

Son dakika haberi... Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Lübnan tbmm
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