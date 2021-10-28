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Son Dakika: MEB'den 81 ile yazı! Lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı

28.10.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile mezun olamayan ve üniversitelere yerleştirilen öğrenciler için kasımda ek sorumluluk sınavı yapılmasına karar verdi.

Son Dakika: MEB'den 81 ile yazı! Lise öğrencileri için ek sorumluluk sınavı kararı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan illere gönderilen yazıda, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarının koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze ve uzaktan eğitimle tamamlandığı hatırlatıldı. Ayrıca bu süreçte lise öğrencilerinin sorumlu olunan ders sayısına bakılmadan başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmelerinin sağlandığı anımsatıldı.

Yazıda, bu durumdan kaynaklı olarak bazı öğrencilerin sorumluluğu bulunan ders sayısının arttığı ve takvimine göre yapılan sorumluluk sınavlarında derslerin tamamının sorumluluğunun kalkmasının mümkün olmadığına işaret edilerek öğrenci ve velilerden taleplerin geldiği ifade edildi.

LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN EK SORUMLULUK SINAVI KARARI

Bu kapsamda, ortaöğretim kurumlarının 10, 11, 12. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile 12. sınıfta mezun olamayıp beklemeli durumda olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında YKS sonucunda üniversitelere yerleşen ve geçici kayıtları yapılarak, 31 Aralık 2021'e kadar kesin kayıtlarının yapılması gereken öğrenciler için ek sorumluluk sınavı hakkı verildi.

KASIMDA YAPILACAK

Ek sorumluluk sınavlarının 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere kasımda yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Milli Eğitim Bakanlığı
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