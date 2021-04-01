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Son Dakika: Meclis Başkanlığı tezkeresi Genel Kurul'da kabul edildi

01.04.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti ve MHP tarafından Meclis’e sunulan ve muhalefetin oylarıyla reddedilen ‘güvenlik soruşturması’ teklifi, Başkanlık Tezkeresi olarak TBMM Genel Kurulu’na sunuldu. Söz konusu tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Son Dakika: Meclis Başkanlığı tezkeresi Genel Kurul'da kabul edildi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin maddeleri salı günü yeniden oylanacak.

NE OLMUŞTU?

AK Parti ve MHP'nin AYM'nin daha önce iki kez verdiği iptal kararı sonrası 5. kez Meclise getirdiği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi" muhalefet milletvekillerinin oylarıyla dün akşam reddedildi.

UZUN YILLAR SONRA BİR İLK

Uzun yıllar sonra ilk kez, bir yasa teklifi, muhalefet oylarıyla Meclis'te reddedilmiş oldu.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki güvenlik soruşturması gerilimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş; Şentop, muhalefetin oylarıyla reddedilen yasa teklifinin yeniden oylanacağını duyurmuştu.

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ÖZGÜR ÖZEL'DEN SERT SÖZLER

CHP'li Özgür Özel de güvenlik soruşturması öngören kanun teklifinin muhalefet oylarıyla reddedilmesine ve ardından başlayan tartışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

"Meclis'i hiçe sayan, yok sayan, kendi grubunu yok sayan anlayış şimdi de Meclis'in işleyişine doğrudan darbe yapmak, kural tanımamak, kuralları değiştirmek, tabiri caizse yediği golü yememiş saymak için sahadaki hakemi değiştirmek gibi akıl almaz işlere karışmış durumda Adalet ve Kalkınma Partisi.

Son Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi için Meclis'te oylama yapılacakSon Dakika: Güvenlik soruşturması teklifi için Meclis'te oylama yapılacak

Üzülerek söylemek gerekir ki Meclis başkanı da Cumhur İttifakı'nın arzuhalcisine dönmüş durumdadır. Dün 9 aydır Meclis gündeminde olan, 9 aydır gelip gelip giden bir kanun görüşülüyor. Kanun güvenlik soruşturmasını içeriyor. Tepeden tırnağa anayasaya aykırı. Zaten Anayasa Mahkemesi bozduğu için tekrar tekrar gelmiş. AYM, AK Parti'nin getirdiği fişleme kanunu başvurumuz sonrası iptal etmiş. AK Parti'de onu yeniden getirmiş. Kendileri de rahatsızlar. Çünkü bir sene sonra iktidar bize geçtiğinde AK Partili memurların hepsinin gitme korkusu var. Biz de diyoruz ki geçirseniz bile iptal ederiz, kullanmayız."

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi MHP

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