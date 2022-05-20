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Son dakika: Meral Akşener canlı yayında açıkladı... İşte İYİ Parti'nin oy oranı!

20.05.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Akşener, partisinin oy oranına ilişkin dikkat çeken mesajlar vererek, "Araştırma şirketlerinin verdiği ortalama veri nisan ayı için yüzde 18. Biz haziran ayında yüzde 20'yi göreceğiz. Sahada gördüğüm bu." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Meral Akşener canlı yayında açıkladı... İşte İYİ Parti'nin oy oranı!

Son dakika haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de Liderler Özel programında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını cevapladı. Akşener, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunarak İYİ Parti'nin oy oranını açıkladı.

PARTİSİNİN OY ORANINI AÇIKLADI

Halk TV'de konuşan Meral Akşener, partisinin oy oranına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akşener, "7 araştırma şirketine aboneyiz. Bu şirketlerin verdiği ortalama veri nisan ayı için yüzde 18. Biz haziran ayında yüzde 20'yi göreceğiz. Sahada gördüğüm bu." ifadelerini kullandı.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin soruyu yanıtlayan Meral Akşener, "Masada hiç konuşulmadı. Tek adayla gidilmenin gerektiğini düşünüyorum, adayın o masadan çıkması gerektiğini düşünüyorum. Biz 24 Haziran 2018'da seçime sokulmamız yönünde bir adımla karşılaştık. Biz seçime girmeseydik, Türkiye bugün ne ile karşı karşıya kalırdı?" dedi.

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Meral Akşener İYİ Parti

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