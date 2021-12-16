Son dakika: Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, ekonomi kurmayları Ümit Özlale ve Bilge Yılmaz ile ekonomik durumu, faiz indirimi ve asgari ücreti değerlendirdi.

"EMEKLİLER KAN AĞLIYOR"

Faiz indirimi ve asgari ücret konusunda değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Emekliler kan ağlıyor. Bin 600 lira emekli maaşı alan vatandaşlarımız var. Uzun bir zamandır emekli maaşlarının tümünün en az asgari ücrete denk olması gerektiğini ifade ettik.

Biz asgari ücret ile ilgili olarak 4 bin lira artı 500 lira işverene kaynak desteği önermiştik. Bugün 4 bin 250 lira asgari ücret açıklandı. 450 lira da destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yarıyormuş. İYİ Parti olarak iktidar ve muhalefet tanımını şöyle yapıyoruz. Seçim olur seçmenler oy kullanır. O oyların sonucunda sandıklar açılır bir siyasi parti ya da birkaç siyasi parti iktidar olur. Seçmen iktidara sen bizi yöneteceksin, hizmet edeceksin der. Muhalefete de sen de bizim avukatımız olacaksın der.” diye konuştu.

Uzun zamandır Türkiye’de kutuplaşan bir siyaset anlayışının hakim olduğunu kaydeden Akşener, “ İnandığımız şeyleri seçmenin dikkatine sunmaya gayret ettik. Esnaflar Türkiye’de ekonominin bel kemiğidir. Esnafın sesi uzun süredir duyulmadığı için esnaf üzerinden hem çiftçiyi hem de üreticiyi dinleme fırsatı bulduk. AKP yöneticileri her ne kadar bu ülkede aç insan yok dese de kadınlarımız kulağıma 15 gündür yemek pişirmedim dedi. Siftah yapmamış esnaf sayısı her geçen gün artıyor. İşsiz genç sayısını izah etmek mümkün değil. Kayırmacılığın geldiği nokta hadsafada. Kayırmanın olduğu sistemde tüm vatandaşlarımız ağlıyor” diye konuştu.

