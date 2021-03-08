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Son Dakika: Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

08.03.2021 12:21 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

Son dakika haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kendisini ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek yaptığı Twitter paylaşımını arkadaşlarının çoğunun beğenmediğini, kendisinin de buna saygı duyduğunu bildirdi.

İYİ Parti Lideri Akşener, Sincan ilçesindeki programı kapsamında 92 yaşındaki Kezban Yalçın'ı evinde ziyaret etti.

Parti teşkilatındaki kadınlar başta olmak üzere bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Akşener, kadınların yaşadığı ayrımcılığa ve zorluklara dikkati çekmek için Sincan'daki programın düzenlendiğini söyledi.

Akşener, "Kadınların tehdide, dayağa, tecavüze, iş hayatında ayrımcılığa uğramadığı bir Türkiye'yi el ele vererek hep birlikte oluşturacağız." ifadesini kullandı.

"KEZBAN TEYZE, BİR ŞEKİLDE SEVMİŞ BENİ, KIZI YERİNE KOYMUŞ"

Ziyaret ettiği 92 yaşındaki Kezban Yalçın'ın salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda sokağa "Meral Akşener'e gidiyorum" diyerek çıktığını anlatan Akşener, şöyle konuştu:

"Kezban Teyze, bir şekilde sevmiş beni, kızı yerine koymuş, 92 yaşında bir teyzemiz. Pandemi döneminde canı sıkıldıkça dışarı çıkıyormuş polislere yakalandıkça, 'Ben kızımı görmeye gidiyorum.' 'Teyze kızın kim?' 'Meral Akşener' diyormuş, bizim ilçe teşkilatına götürüp bırakıyorlarmış. Arkadaşlarımız bana anlatıyordu, ben de bugün evinde ziyaret etmek istedim. Program burada olunca 'Kızımı ziyaret edeceğim' deyip programa gelecek, hava soğuk, biz ziyaret ettik onun için. Zaman zaman ziyaret edeceğim."

"ARKADAŞLARIMIZIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BEĞENMEDİ"

Bir gazetecinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisi ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı etiketleyerek Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Twitter paylaşımında bulunduğunu anımsatması üzerine Akşener, şunları kaydetti:

"Biz İYİ Parti olarak herkesin fikrini açıkça söyleyebileceği, eleştirilerini açık, net ortaya koyabileceği, konuşmaktan korkmadığı bir Türkiye inşa etmeye çalışıyoruz. Bu Türkiye'nin ilk örneği, kendi partimizdir. Dolayısıyla hem Sayın İmamoğlu'nun tweeti hem Sayın Yavuz Ağıralioğlu kendi görüşlerini, bakış açılarını ortaya koyan, hürriyetçilik ilkesi içerisinde değerlendirilmesi gereken iki bakış açısı. Sayın İmamoğlu'nun attığı tweeti bizim arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu beğenmedi, fikirlerini ortaya koydular dolayısıyla ben de saygı duyuyorum."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlamış ve paylaşımında "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan'ın nezdinde tüm kadın siyasetçilerin ve Türkiye genelindeki kadın belediye başkanı mevkidaşlarımın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullanmıştı.

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'DOĞRU BULMUYORUM'

İYİ Parti'den Meral Akşener ile Pervin Buldan'ın isminin yan yana olmasına sert tepki gelirken İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu yaptığı paylaşımda; "Anneleri yıllardır evlatsız bırakan bir cinayet şebekesine mesafesizliğini milli hassasiyet ve haysiyet itirazımız olarak ifade ettiğimiz HDP ve siyasilerinin isimlerinin, şehit annelerine borcunu vatan borcu bilen Meral Akşener ismi ile birlikte zikredilmesini doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)

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Dünya Kadınlar Günü Ekrem İmamoğlu Meral Akşener

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