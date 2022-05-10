SON DAKİKA: Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı? Son ankette İmamoğlu'nu geride bıraktı

Son dakika: Türkiye, önümüzdeki yıl yapılması beklenen seçimlerin atmosferine girmeye başladı. Kamuoyu ise Millet İttifakı'nın adayının kim olacağını merak ediyor. Adaylık tartışmaları ise birkaç isim üzerinde yoğunlaşıyor. Ön plana çıkan isimler arasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yer alıyor. Son yapılan ankette ise Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakan bir isim oldu. İşte detaylar...

ASAL Araştırma'nın yaptığı son anket çalışmasında vatandaşlara, "Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?" sorusu yöneltildi. Çalışma 30 büyükşehirde, 18 yaş üzeri 2 bin 400 kişi üzerinde yapıldı. 5-8 Mayıs'ta gerçekleşen çalışmada çarpıcı sonuçlar yer aldı.

EKREM İMAMOĞLU'NU GERİDE BIRAKAN İSİM

Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı?



Mansur Yavaş:%22.8

Ekrem İmamoğlu:%21.5

Kemal Kılıçdaroğlu:%20.4

Meral Akşener:%12.0

Ankete katılanların yüzde 22,8'i Mansur Yavaş aday olmalı derken İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı yüzde 21,5'te kaldı. Kılıçdaroğlu yüzde 20,4 destek görürken Akşener yüzde 12 ile bu dörtlü arasında son sırada yer aldı.

ERDOĞAN MI GÜL MÜ?

Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa:

Recep Tayyip Erdoğan:%43.0

Abdullah Gül:%22.5

Fikrim yok:%34.5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında yapılan çalışmada ise ankete katılanlar yüzde 43'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Gül'e destek yüzde 22,5 oldu. Ankete katılanların yüzde 34,5'i ise fikrinin olmadığını belirtti.



