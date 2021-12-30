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  4. SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'nun randevu talebiyle ilgili açıklama

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'nun randevu talebiyle ilgili açıklama

30.12.2021 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu talebiyle ilgili ilk açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı kapılarının herkese açık olduğunun altını çizen Bakan Özer, Kılıçdaroğlu'nun talebini ise geri çevirdiklerini duyurdu. Bakan Özer, "Maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" dedi.

SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den Kılıçdaroğlu'nun randevu talebiyle ilgili açıklama

Son dakika: KPSS'de yüksek puan alan öğretmen adaylarının mülakatta düşük alarak elendiği iddiası gündem yarattı. Geçtiğimiz gün açıklanan sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından sosyal medyada benzer şekilde paylaşımlar yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu olaya tepkşi gösterirken paylaşım yapan öğretmen adaylarına destek çıktı. Dün Genel Merkez'de yüksek puan alıp atanamayan 4 öğretmen adayını ağırlayan CHP lideri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep etti.

CHP lideri daha sonra randevu talebiyle ilgili bir dönüş yapılmadığını belirterek bugün Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini duyurdu.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

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MEB'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINA YANIT

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt vererek "Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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BAKAN ÖZER'DEN KILIÇDAROĞLU'NA RANDEVU YANITI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın kapıları herkese açık. Kamuoyunu yanlış yönlendirerek maksadını aşan, emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" ifadelerini kullandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanı

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