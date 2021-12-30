SON DAKİKA | 'Mülakat' polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay' iddiasına MEB'den yanıt

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay' iddiasına yanıt vererek "Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

MEB yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıktı.

Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; "Danıştayın verdiği bir karar. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir.

Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz.

Kamuyouna saygıyla duyurulur."

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'DANIŞTAY' İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün parti genel merkezinde KPPS'den yüksek puan almalarına rağmen, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakatta düşük puan alan 4 öğretmen adayı ile bir araya geldi. Öğretmen adaylarıyla basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Kime böyle bir yetki verildi? Daha önce bu konuda benzer olaylar çıktığında olay Danıştay'a yansıdı. Danıştay'ın verdiği bir karar var; 'mülakatta artı 3, eksi 3 puan verebilirsiniz' diyor. 1 puan aralığı belirliyor. KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar, yani Danıştay kararına uymuyorlar. Danıştay kararına uymayan bir yönetim olabilir mi? Aklımızın almadığı, düşünemediğimiz olaylar Türkiye'de gerçekleşiyor. Bu karar çıktıktan sonra Milli Eğitim Komisyonu'nda, bütün siyasi partilerin temsilcileri hep beraber Danıştay'ın bu kararına uyulması konusunda görüş birliği sağladılar. Grubu olan bütün siyasi partilerin temsilcileri oradaydı. Bu konuda görüş birliği sağladılar. Görüş birliğine dahi uyulmuyor."

KILIÇDAROĞLU BUGÜN MEB'E GİDİYOR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini duyurdu. Randevu talebine dönüş yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere." notunu paylaşmıştı.



