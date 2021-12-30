HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | 'Mülakat' polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay' iddiasına MEB'den yanıt

SON DAKİKA | 'Mülakat' polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay' iddiasına MEB'den yanıt

30.12.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığından son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay' iddiasına yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 'Mülakat' polemiği büyüyor! Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay' iddiasına MEB'den yanıt

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Danıştay' iddiasına yanıt vererek "Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

MEB yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmen atama sürecinde gerçekleştirilen sözlü sınava yönelik yaptığı açıklamaya dair kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıktı.

Sayın Kılıçdaroğlu söz konusu açıklamasında; "Danıştayın verdiği bir karar. Mülakatta artı 3 eksi 3 puan verebilirsiniz diyor. Bir puan aralığı belirliyor. Aldığı puanla, yazılıda aldığı, KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puanın aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar." ifadelerine yer vermiştir.

Bu ifade ile kamuoyu yanlış yönlendirilmektedir. Söz konusu ifadede atıfta bulunulduğu gibi bir Danıştay kararı yoktur. Milli Eğitim Bakanlığı, hukuk devleti ilkesine sıkı sıkıya bağlıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu Milli Eğitim Bakanlığımızı uymamakla itham ettiği söz konusu Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz.

Kamuyouna saygıyla duyurulur."

MEB

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'DANIŞTAY' İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün parti genel merkezinde KPPS'den yüksek puan almalarına rağmen, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakatta düşük puan alan 4 öğretmen adayı ile bir araya geldi. Öğretmen adaylarıyla basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, şunları ifade etti:

"Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Kime böyle bir yetki verildi? Daha önce bu konuda benzer olaylar çıktığında olay Danıştay'a yansıdı. Danıştay'ın verdiği bir karar var; 'mülakatta artı 3, eksi 3 puan verebilirsiniz' diyor. 1 puan aralığı belirliyor. KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar, yani Danıştay kararına uymuyorlar. Danıştay kararına uymayan bir yönetim olabilir mi? Aklımızın almadığı, düşünemediğimiz olaylar Türkiye'de gerçekleşiyor. Bu karar çıktıktan sonra Milli Eğitim Komisyonu'nda, bütün siyasi partilerin temsilcileri hep beraber Danıştay'ın bu kararına uyulması konusunda görüş birliği sağladılar. Grubu olan bütün siyasi partilerin temsilcileri oradaydı. Bu konuda görüş birliği sağladılar. Görüş birliğine dahi uyulmuyor."

Son Dakika | KPSS sonuçlarında mülakat isyanı! 92 puan alıp atanamayınca gündem oldu! Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu istedi KPSS sonuçlarında mülakat isyanı! 92 puan alıp atanamayınca gündem oldu! Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu istedi

KILIÇDAROĞLU BUGÜN MEB'E GİDİYOR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 30 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanlığına gideceğini duyurdu. Randevu talebine dönüş yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere." notunu paylaşmıştı.

Son dakika... Kılıçdaroğlu'ndan Milli Eğitim Bakanlığına: 13.00'te görüşmek üzere... Kılıçdaroğlu'ndan Milli Eğitim Bakanlığına: 13.00'te görüşmek üzere...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
Göbeklitepe'den daha eski! Tüm tarihi değiştirecekGöbeklitepe'den daha eski! Tüm tarihi değiştirecek
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay Kemal Kılıçdaroğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

Emekli olan herkesi ilgilendiriyor! E-Devlet’ten kontrol edin...

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

HDP davasında arbede! Salona komandolar girdi

Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı! Genç kızın isteği Esra Erol'u şaşırttı

Annesi internetten tanıştığı adamla kaçmıştı! Genç kızın isteği Esra Erol'u şaşırttı

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Yüz yüze eğitim duracak mı? Bakan Özer'den flaş açıklama

Dizlerinin üzerine çöktü ve "Öldürün daha iyi" dedi

Dizlerinin üzerine çöktü ve "Öldürün daha iyi" dedi

Antalya için kırmızı uyarı: Son 15 yılın...

Antalya için kırmızı uyarı: Son 15 yılın...

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Türkiye Asiye Ateş'e ağlarken bir pitbull dehşeti daha!

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

TOGG'un bagajını açan İHA muhabirinin zor anları!

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

Fotoğrafları porno sitelerine göndererek intikam aldı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

450 bin lirayı kripto parada kaybetti dehşet saçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.