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  4. Son Dakika: 'Montrö' bildirisindeki emekli amirallerle ilgili yeni gelişme

Son Dakika: 'Montrö' bildirisindeki emekli amirallerle ilgili yeni gelişme

06.12.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 'Montrö' bildirisindeki emekli amiraller hakkında “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

“Amiraller Bildirisi” olarak bilinen soruşturmada iddianame Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. 103 şüphelinin “Devletin Güvenliğine veya Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

TCK'nın 316. Maddesi gereğince 103 amiral için 3 yıldan 12 yıla kadar hapis isteniyor.

Ayrıntılar birazdan...

NE OLMUŞTU?

4 Nisan'da gece yarısı 104 emekli amiral, Kanal İstanbul'un Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni tehlikeye atacağı yönünde bir bildiri yayınlamıştı.

Emekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisine peş peşe tepkiler! MSB'den açıklamaEmekli 104 amiralin 'Montrö' bildirisine peş peşe tepkiler! MSB'den açıklama

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ASLA KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin bildirisiyle ilgili olarak "Geçmişi darbeler ve bildirilerle dolu bir ülkede, bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması asla kabul edilemez. Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz. İfade özgürlüğü, 'aksi halde' diyerek başlayan ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbeyle tehdit eden cümleleri kapsamaz." diye konuşmuştu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama
Son Dakika: 'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı 'Montrö' bildirisine imza atan emekli amirallere gözaltı


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Anahtar Kelimeler:
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
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