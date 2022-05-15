HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması

Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması

15.05.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Türkiye'nin, iki ülkeye ilişkin tutumuna ilişkin olarak, "Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO’da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim" dedi.

Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması

Gelen son dakika haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile ilgili olarak konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerini gidermek için masaya oturulacağını ve uzlaşılacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları:

"Finlandiya ve İsveç NATO’nun yakın ortaklarıdır. NATO’ya başvurmak kendi kararlarıdır"

"Avrupa’daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO’nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız"

Son Dakika: Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!Son Dakika: Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!

FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

"Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO’da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim"

"Tüm müttefikler, NATO’nun açık kapı politikasını desteklediği için İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine hak kazandığı konusunda hemfikirdir. NATO’ya katılmak Finlandiya, İsveç ve Avrupa için tarihi bir an olacak" (İHA-AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 5 bin kişi! Yağmur duasına çıktılarTam 5 bin kişi! Yağmur duasına çıktılar
İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...İlginç görüntüler ortaya çıktı! Parmağını böyle yalatmış...
Sokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybettiSokak köpeği dehşeti! Saldırıya uğrayan fotoğrafçı hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
NATO Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"

Oğullarının sevgilisi olay oldu! "Annesinin aynısı"

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Fenerbahçe ile bu akşam son maçına çıkıyor! Gözyaşları sel olacak...

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Mars'taki "gizemli kapı" dünyayı salladı! İşte arkasındaki gerçek

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Rusya 'vururuz' demişti! Finlandiya'dan flaş NATO kararı

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Eşine ve öz kardeşine kurşun yağdırdı! 'Birlikte kaçacaklardı'

Özel güvenlikçiler artık bunu yapamayacak

Özel güvenlikçiler artık bunu yapamayacak

İlginizi Çekebilir

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.