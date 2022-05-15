Son dakika: NATO'dan Türkiye açıklaması

Gelen son dakika haberine göre, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile ilgili olarak konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Stoltenberg, Türkiye'nin önemli bir müttefik olduğunu, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliği konusundaki endişelerini gidermek için masaya oturulacağını ve uzlaşılacağını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satırbaşları:



"Finlandiya ve İsveç NATO’nun yakın ortaklarıdır. NATO’ya başvurmak kendi kararlarıdır"

"Avrupa’daki yeni güvenlik gerçeğini yansıtacak şekilde NATO’nun caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için önemli kararlar alacağız"

FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

"Türkiye önemli bir müttefikimiz. Türkiye, bazı endişelerini dile getirdi ve NATO’da her zaman olduğu gibi, endişeler mevcut olduğunda ortak bir zemin bulabileceğimizden eminim"

"Tüm müttefikler, NATO’nun açık kapı politikasını desteklediği için İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine hak kazandığı konusunda hemfikirdir. NATO’ya katılmak Finlandiya, İsveç ve Avrupa için tarihi bir an olacak" (İHA-AA)

