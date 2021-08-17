Son Dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Afganistan açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg açıklamasında satır başları şu şekilde:
"Afganistan'da askeri değil siyasi çöküş yaşandı.
Kabil'deki önceliğimiz tahliye operasyonlarının tamamlanması, çünkü Afganistan 20 yıl önceki gibi değil
Afganistan'da durum son derece üzücü ve endişe verici.
Özellikle Türkiye, İngiltere ve ABD'ye teşekkür ediyorum. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar.
Uluslararası terörizmle mücadele etmeye devam edeceğiz. "
AYRINTILAR GELECEK...
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