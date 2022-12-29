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SON DAKİKA | Ne AK Parti ne CHP... Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Oylarını artıran partiler...

29.12.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye adım adım 2023 seçimlerine doğru giderken siyaset gündeminde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin tartışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Bu süreçte hem siyasilerin hem de vatandaşın gündeminde seçim anketleri var. Son seçim anketi Yöneylem Araştırma'dan geldi. Ankette seçmenlerin milletvekili seçimleri soruldu. Anket sonuçlarında partilerin bir önceki ankete göre oy oranlarındaki değişim dikkat çekerken AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin de oy oranları belli oldu.

SON DAKİKA | Ne AK Parti ne CHP... Son seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! Oylarını artıran partiler...

Son dakika haberi: 2023 seçimlerine kısa bir süre kaldı. Siyaset gündeminin en önemli tartışma konusu cumhurbaşkanı adaylığı olmaya devam ederken seçimler öncesi anket çalışmaları da dikkatle takip ediliyor. Partilerin her geçen gün oy oranlarındaki değişimlerin ve yaşanan gelişmelerin oylara yansımalarının incelendiği anket sonuçları herkes tarafından merak edilirken Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi de son seçim anketini paylaştı. Peki, seçmenlerin milletvekilliği seçimi parti tercihlerinin araştırıldığı ankete göre AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin oyları ne oldu? İşte son seçim anketi ile ilgili tüm detaylar...

Yöneylem Araştırma 22-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette Türkiye Siyaset Paneli araştırmasına göre Seçmenlerin Milletvekilliği Seçimi Parti Tercihleri incelendi. Anket, 27 ilde 2400 kişi ile gerçekleştirildi. Sonuçlar, kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtılmadan paylaşıldı. Buna göre, seçmenlerin bu pazar milletvekilliği seçimi olsa seçmenlerin oy verme eğiliminde olacakları partilerin oy dağılımları belli oldu.

İŞTE SON SEÇİM ANKETİNDE PARTİLERİN OY ORANLARI

AK Parti: Yüzde 27,3
CHP: Yüzde 21,6
HDP: Yüzde 8,2
MHP: Yüzde 6,9
İYİ Parti: Yüzde 11,4
Zafer Partisi: Yüzde 2,3
Yeniden Refah: Yüzde 1,6
DEVA Partisi: Yüzde 1,2
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,6
Diğer: Yüzde 2,7
Kararsızım: Yüzde 8,7
Oy kullanmayacağım: Yüzde 6,5

En yüksek oy oranına sahip olan AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı 5,7 oldu.

son

BİR ÖNCEKİ ANKETE GÖRE DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Yöneylem Araştırma'nın 23-27 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği bir önceki anketiyle, yayınladığı son anket arasındaki değişim de dikkat çekti. Bir önceki ankette sonuçlar şu şekildeydi:

AK Parti: Yüzde 28,3
CHP: Yüzde 22,7
HDP: Yüzde 8,7
MHP: Yüzde 6,2
İYİ Parti: Yüzde 12
Zafer Partisi: Yüzde 2
Yeniden Refah: Yüzde 1,5
DEVA Partisi: Yüzde 1,4
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,2
Diğer: Yüzde 2,4
Kararsızım: Yüzde 7,9
Oy kullanmayacağım: Yüzde 5,7

önceki

Son ankette, bir önceki ankete göre sadece MHP, Zafer Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'nin oylarında bir artış olduğu görüldü. Bir önceki ankette AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı 5,6 olmuştu. Buna göre son ankette iki parti arasındaki oy farkı 0,1 puan artış gösterdi.

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