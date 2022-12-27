İmamoğlu beşinci oldu, Yavaş ise ikinci... 2022'nin son anketinde zirvede yer alan isim dikkat çekti

ORC Araştırma şirketi 2022 yılının en başarılı belediye başkanını seçmek için bir çalışma hazırladı. Çalışma 12-24 Aralık tarihleri arasında 30 büyükşehre bağlı 184 ilçe ve 51 il merkezinde yapıldı. Araştırma 20 bin 614 katılımcıyla gerçekleştirildi. Vatandaşlardan son 1 yılı değerlendirmeleri istendi. Çıkan sonuçlara göre en iyi 5 büyükşehir belediye başkanı, en iyi 5 il belediye başkanı ve en iyi 10 ilçe belediye başkanı belirlendi.

BÜYÜKŞEHİRDE ZİRVEDE FATMA ŞAHİN VAR

2022'nin en başarılı büyükşehir belediye başkanı sıralamasının zirvesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı. Onu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ederken Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 3. sırada kendine yer bulabildi. Listenin dördüncü sırasında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün yer alırken, son günlerin en çok konuşulan ismi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise beşinci oldu.

İL BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİNDE TANJU ÖZCAN DETAYI

2022'nin en başarılı 5 belediye başkanı listesinin zirvesinde Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen kendine zirvede yer buldu. Demeçleriyle adından sıkça söz ettiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ikinci olurken Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın üçüncü oldu. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kendine dördüncü sıradan yer bulabilirken 5 olan isim ise Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin oldu.

TEVFİK GÖKSU İLÇE BAŞKANLIĞINDA ZİRVEDE

2022'nin en başarılı 10 ilçe belediye başkanı listesinin zirvesinde Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yer aldı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ikinci olurken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar üçüncü oldu.



