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SON DAKİKA | Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat

30.12.2021 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada Omicron paniği devam ederken yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye ve dünyada hızla yayılan Omicron'da yeni bir belirti çıktı. İngiltere'den gelen açıklamada yetkililer, hastalandığından şüphelenen kişilerin ellerine ve ayaklarına dikkatlice bakması gerektiğini duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat

Dünyada hızla yayılan Omicron ile ilgili son dakika haberi geldi. Türkiye'de de yayılımını hızlandıran Omicron'a ilişkin İngiliz yetkililer yeni semptom açıklaması yaptı. Koronavirüsün önceki mutasyonlarındaki belirtilerden farklı bir semptom olduğu vurgulanırken hastalandığından şüphelenen kişilerin ellerine ve ayaklarına dikkatlice bakması gerektiğini duyuruldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: OMICRON'DA YENİ SEMPTOM

Sözcü'nün haberine göre Türkiye’de kullanılan Hayat Eve Sığar uygulamasının bir benzeri olarak Birleşik Krallık’ta kullanılan ZOE Covid Semptom Çalışma Uygulaması’nda son dönemde yaygınlaşan Omicron varyantıyla ilgili yeni bulgulara ulaşıldı.

Hastalanan kişilerin yaşadıkları ve tespit ettikleri semptomları bildirdiği uygulamada son dönemde Omicron varyantının “yeni kilit” semptomları artış gösterdi. Koronavirüsün önceki türleri gibi öksürük ve yüksek ateş yerine yeni semptomların ortaya çıktığı belirlendi.

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ELLERE VE AYAKLARA DİKKAT!

Orijinal koronavirüs ve Delta varyantına göre daha hafif geçtiğine inanılan Omicron varyantının ilk belirtileri ile ilgili yeni semptomları açıklayan yetkililer, hastalandığından şüphelenen kişilerin ellerine ve ayaklarına dikkatlice bakması gerektiğini duyurdu.

Son dönemde dünya genelinde yayılan Omicron varyantının yeni çıkan bu belirtisi ciltte kaşıntı olması. ZOE Covid Semptom Araştırma Uygulaması üzerinden koronavirüse yakalananlar ciltte bir kaşıntı hissettiklerini söyledi.

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'OMICRON VAKALARINDA CİDDİ ORANDA GÖRÜLÜYOR'

Uzmanlar ikinci tür olarak tanıttıkları bu cilt rahatsızlığının ise özellikle dirsek, diz ve el ve ayakların üzerinde oluştuğuna dikkat çekti. Daha isilik ve pişik şeklinde görülen bu cilt rahatsızlığının Omicron varyantına yakalananlarda ciddi oranda görüldüğü belirtildi.

ZOE’yi yöneten isimlerden olan Profesör Tim Spector, “İlk varyant tespit edildikten sonra vaka sayıları hızla arttı ve yeni sayılar endişe yaratıyor. Semptom gösteren vakalarda çok ciddi bir artış oldu. Grip gibi belirtileri olan insanlarla görüşmeyin. Grip belirtileri gösterenlerin yarısında corona virüsü var” ifadesini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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