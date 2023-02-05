Son dakika: Otobüsün altında kaldılar! Bodrum'a giderken devrildi... Afyonkarahisar'da feci kaza: 6 ölü, onlarca yaralı var

Son dakika haberi: Afyonkarahisar Dinar Haydarlı mevkiinde otobüsün devrilmesi sonucu katliam gibi bir kaza yaşandı.

ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

AA'ya göre; Diyarbakır'dan Bodrum'a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALANLAR VAR

Öte yandan 3 kişinin otobüs altından kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi.



