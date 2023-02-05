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  4. Son dakika: Otobüsün altında kaldılar! Bodrum'a giderken devrildi... Afyonkarahisar'da feci kaza: 6 ölü, onlarca yaralı var

Son dakika: Otobüsün altında kaldılar! Bodrum'a giderken devrildi... Afyonkarahisar'da feci kaza: 6 ölü, onlarca yaralı var

05.02.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır'dan Bodrum'a giden otobüs Afyonkarahisar'da devrildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirirken 36 kişi yaralandı.

Son dakika: Otobüsün altında kaldılar! Bodrum'a giderken devrildi... Afyonkarahisar'da feci kaza: 6 ölü, onlarca yaralı var

Son dakika haberi: Afyonkarahisar Dinar Haydarlı mevkiinde otobüsün devrilmesi sonucu katliam gibi bir kaza yaşandı.

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ÇOK SAYIDA EKİP OLAY YERİNDE

AA'ya göre; Diyarbakır'dan Bodrum'a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı'nda devrildi.

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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

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Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

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OTOBÜSÜN ALTINDA KALANLAR VAR

Öte yandan 3 kişinin otobüs altından kurtarılmaya çalışıldığı öğrenildi.

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