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  4. Son dakika: Putin'den yeni saldırı talimatı! "Dur" emrini geri çekti

Son dakika: Putin'den yeni saldırı talimatı! "Dur" emrini geri çekti

26.02.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın müzakerelere yanaşmadığını belirterek ikinci bir saldırı emri verdi. Putin'in orduya "Dur" emri verdiği ancak son gelişmeler sonrası bu emri geri çektiği belirtildi. Kremlin temsilcisi Peskov, "Operasyon planı yeniden başladı" yorumunu yaptı.

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu üçüncü gününde devam ederken çok kritik bir gelişme yaşandı. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in geçtiğimiz gün askerlere "Dur" dediğini ancak bugün ilerlemeye devam ettikleri aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyon planının yeniden başladığını ve askeri güçlerin ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları konusunda açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile müzakereler için Rus ordusuna operasyonu durdurma talimatı verdiğine dikkati çeken Peskov, ancak Kiev yönetiminin müzakerelerden vazgeçtiğini ileri sürdü.

Peskov, "Rusya'nın askeri operasyon planı yeniden başladı. Bugün öğleden sonra ana güçler ilerlemeye devam etti." ifadelerini kullandı.

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Rusya Ukrayna Vladimir Putin
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