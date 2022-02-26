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Ukrayna Büyükelçiliği paylaştı! "Rus konvoyu, Türk SİHA'ları ile etkisiz hale getirildi"

26.02.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Bayraktar TB2 SİHA'lar kullanılarak etkisiz hale getirilen Rus askeri konvoyuna ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı. Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi dün yaptığı açıklamada, Türk İHA'larının etkili olarak kullanıldığını belirtmişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken, bölgeden peş peşe haberler ve görüntüler geliyor. Çatışmalar birçok noktada şiddetli şekilde devam ederken, Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin, Rusya ait bir askeri konvoyu Türk SİHA'ları ile etkisiz hale getirdiği görüntüler bir anda gündem oldu.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiği'ne ait Twitter hesabından paylaşına görüntülerde, çok sayıda askeri aracın imha edildiği dikkat çekti. Büyükelçilik, "Ukrayna Hava Kuvvetleri, Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyu etkisiz hale getirdi." ifadelerini kullandı.

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TOKYO BÜYÜKELÇİSİ DE AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna'nın Tokyo Büyükelçisi dün yaptığı açıklamada, Türk İHA ve SİHA'larından övgüyle bahsetmişti.

Büyükelçi Sergiy Korsunsky, "Türkiye'nin sağladığı iyi ekipmanlarımız var, insansız hava araçları. Çok da etkililer, halihazırda kullanıyoruz. Nasıl kullanıldığına dair fotoğraflar gördüm. Harikalar." yorumunu yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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