HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | Rus birlikler yeniden harekete geçti, Ukrayna direniyor! İşte savaşta son durum

SON DAKİKA | Rus birlikler yeniden harekete geçti, Ukrayna direniyor! İşte savaşta son durum

12.03.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberlerinin gelmeye devam ettiği Rusya-Ukrayna savaşının 17'inci gününde hareketlilik yaşanıyor. Kiev'e doğru ilerleyen 64 kilometrelik Rus birlikleri yeniden konuşlanarak yeniden harekete geçti. Rus konvoyuna karşı direnişini sürdüren Ukrayna güçleri ise mevzilenen Rus tanklarını imha etmeye devam ediyor. Öte yandan

Sıcak bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 17'inci gününde devam ediyor. Sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes kararları alınsa da, birçok kentte çatışmalar sürüyor. Başkent Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus birliklerinin de yeniden harekete geçtiği öğrenilirken, kente adım adım yaklaştığı aktarıldı. Öte yandan Rus birliklere direnen Ukrayna güçleri de karşılık vererek tankları imha ediyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan tüm gelişmeler...

4.40

BELEDİYE BAŞKANININ KAÇIRILMASINA ZELENSKİY'DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılmasının "demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.

03.19

UKRAYNA, RUS TANKINI BÖYLE İMHA ETTİ

Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor.

02.23

ZELENSKİY'DEN POLONYA'YA TEŞEKKÜR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması talebine destek veren Polonya’ya teşekkür etti.

23.57

UKRAYNALI BELEDİYE BAŞKANI KAÇIRILDI

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıkladı. Kaçırma sırasında Fedorov'un başına plastik bir torba geçirildiği öğrenildi.

-----

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm dünya tedirgin! Nükleer felaket kapıdaTüm dünya tedirgin! Nükleer felaket kapıda
Sedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş kararSedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş karar
Meral Akşener'den Tansu Çiller açıklamasıMeral Akşener'den Tansu Çiller açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ukrayna duyurdu! Rus güçler Belediye Başkanını kaçırdı

Ukrayna duyurdu! Rus güçler Belediye Başkanını kaçırdı

Biden: Bunun tek adı 3. Dünya Savaşı'dır

Biden: Bunun tek adı 3. Dünya Savaşı'dır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.