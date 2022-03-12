SON DAKİKA | Rus birlikler yeniden harekete geçti, Ukrayna direniyor! İşte savaşta son durum

Sıcak bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 17'inci gününde devam ediyor. Sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes kararları alınsa da, birçok kentte çatışmalar sürüyor. Başkent Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus birliklerinin de yeniden harekete geçtiği öğrenilirken, kente adım adım yaklaştığı aktarıldı. Öte yandan Rus birliklere direnen Ukrayna güçleri de karşılık vererek tankları imha ediyor.
İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan tüm gelişmeler...
4.40
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılmasının "demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.
03.19
Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor.
02.23
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması talebine destek veren Polonya’ya teşekkür etti.
23.57
Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un Rus güçlerce kaçırıldığını açıkladı. Kaçırma sırasında Fedorov'un başına plastik bir torba geçirildiği öğrenildi.
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