SON DAKİKA | Rus birlikler yeniden harekete geçti, Ukrayna direniyor! İşte savaşta son durum

Sıcak bölgeden gelen son dakika haberlerine göre Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatı 17'inci gününde devam ediyor. Sivillerin tahliye edilmesi için geçici ateşkes kararları alınsa da, birçok kentte çatışmalar sürüyor. Başkent Kiev'e ilerleyen 64 kilometrelik Rus birliklerinin de yeniden harekete geçtiği öğrenilirken, kente adım adım yaklaştığı aktarıldı. Öte yandan Rus birliklere direnen Ukrayna güçleri de karşılık vererek tankları imha ediyor.

İşte Rusya-Ukrayna savaşında yaşanan tüm gelişmeler...

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BELEDİYE BAŞKANININ KAÇIRILMASINA ZELENSKİY'DEN TEPKİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Melitopol Belediye Başkanının Rus güçlerince kaçırılmasının "demokrasiye karşı işlenen suç" olduğunu söyledi.