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Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşına Türkiye de çekilmek isteniyor! Korkunç plan sızdı, infaz listesinde Türk isimler de var

04.03.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi 9. gününe girerken, Karadeniz'de yaşananlar ise endişeyi daha da artırıyor. Bölgede yakalanan bazı ajanslar sabotaj planlarını itiraf etti. Bölgede, diplomatik tavrından rahatsız olan çevrelerin; Türkiye'yi savaşa çekme faaliyeti yürüttüğü konusunda uzmanlar uyarıyor.

Son dakika | Rusya-Ukrayna savaşına Türkiye de çekilmek isteniyor! Korkunç plan sızdı, infaz listesinde Türk isimler de var

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 9. güne girildi. Rus ordusunun başkent Kiev'e yönelik saldırısı sürerken, Zaporijya Nükleer Santrali'ne yapılan bombalama endişe yarattı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus ordusunun Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali’ne ateş ettiğini ve santralde yangın çıktığını ifade ederek, “Patlarsa, Çernobil’den 10 kat daha büyük olacak! Ruslar, derhal ateşi kesmeli, itfaiyecilere izin vermeli, güvenlik bölgesi kurmalı” dedi.

SON DAKİKA | TÜRKİYE SAVAŞA ÇEKİLMEK İSTENİYOR

Savaşın şiddeti giderek artarken, Karadeniz'den gelen haberler de hiç iyi değil. Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyı bir çok nükleer tesisini tehdit ederken, Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkeler savaşa çekilmek isteniyor.

"KARANLIK ÇEVRELER RAHATSIZ"

Türkiye Gazetesine konuşan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Ahmet Kırımlı, siyasi, askerî sabotaj ve tahrikler yanında bölgeye farklı istihbarat servislerinin sızdığını söyledi. Kırımlı “Türkiye’nin uyguladığı siyaset ve barışa hizmet eden diplomasi misyonundan rahatsız olan çevreler, karanlık tertipler peşinde” uyarısında bulundu.

"TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR"

Ahmet Kırımlı şu ifadeleri kullandı;

"Ukrayna’nın Karadeniz’e kıyı birçok nükleer tesisi ağır tehdit altında. Bu alanlara birkaç tehlikeli saldırı gerçekleşti. Yakalanan bazı ajanlar, nükleer tesislere yönelik planlarını itiraf etti. Bu adamlar Ukrayna kadar Türkiye’ye de zarar verir. Başarılı olması durumunda Çernobil’in çok daha üzerinde bir felaket yaşanır. Karadeniz, 30 yıl bu felaketin etkisinden kurtulamaz. Savaşın seyrine göre Rusya dâhil birçok aktör bu çılgınlığı deneyebilir.

"TÜRKİYE'YE KARŞI ŞANTAJ OLARAK KULLANILMAK İSTENİYOR"

Nükleer tehdit ve yürütülen sabote faaliyetleri Türkiye’yi savaşın parçası kılma planının sadece bir parçası. Burada yaşayan Ahıska ve Azerbaycan Türkleri ile birlikte on binlerce Kırım Tatar Türkü var. Türkiye’nin tutumu net. İşte bu hassasiyete binaen bu alan potansiyel bir şantaj olarak kullanılmak isteniyor.

İNFAZ LİSTESİNDE TÜRK İSİMLER DE VAR

Aynı kapsamda Ukrayna istihbaratının aralarında çok sayıda önemli Türk ismin de yer aldığı bir infaz listesi ele geçirdi. Buna SİHA üzerinden yürütülen propaganda ve oluşturulmaya çalışılan algıyı da eklemeliyiz. Türkiye’nin uyguladığı siyaset ve barışa hizmet eden diplomasi misyonu herkes tarafından takdir ediliyor. Bu duruşun da devam edeceğine inanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna
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