Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Bakan Koca, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli." dedi.

Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 29, 2021



