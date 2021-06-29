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  4. Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

29.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tren ve otobüs garlarında aşı hizmetinin başladığını duyurdu.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca duyurdu! Aşılamada yeni dönem başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşılamada yeni bir dönemin başladığını duyurdu.

Bakan Koca, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı. İlk uygulama Ankara'da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli." dedi.

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Ankara Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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