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  4. SON DAKİKA | 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

SON DAKİKA | 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

12.08.2022 06:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun' diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti' dedi.

SON DAKİKA | 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Koca 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin hazırlanan "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği"nin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme, her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

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Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

"HAYIRLI OLSUN"

Yönetmelik dilinin herkes için açık olmayabileceğini belirten Koca, "Günlük hayata tercüme, her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." dedi. Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye’de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek" dedi.

İLK ADIM 23 HAZİRAN'DA ATILMIŞTI

23 Haziran'da yürürlüğe giren yasayla, çalışan ve emekli hekimlerin mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapıldı. Bu kapsamda sağlık personelinin ek ödemeleri artırıldı. Hekim dışı personelin döner sermayeden aldığı pay yükseltildi. Doktor ve diş hekimlerinin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlandı.

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resmi gazete Fahrettin Koca Sağlık Bakanı sağlık çalışanları
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