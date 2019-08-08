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Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:48 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

DHA'nın son dakika olarak geçtiği habere göre Kentin en işlek noktalarından olan Haşimiye Meydanı'da, sivil polisler durumundan şüphelendiği kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya çalıştı. Polisler, şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden bomba düzeneği çıktı.

Şüpheli gözaltına alınırken, meydana bırakılan bomba düzeneği için olay yerine, bomba imha uzmanı çağrıldı.

Bölge güvenlik kordonuna alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

Ayrıntılar geliyor...


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Şanlıurfa canlı bomba haşimiye meydanı Son dakika

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