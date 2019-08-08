Son dakika! Şanlıurfa'da canlı bomba yakalandı

DHA'nın son dakika olarak geçtiği habere göre Kentin en işlek noktalarından olan Haşimiye Meydanı'da, sivil polisler durumundan şüphelendiği kişiyi durdurmak istedi. Ancak şüpheli kaçmaya çalıştı. Polisler, şüpheliyi yakalayıp etkisiz hale getirildi. Şüphelinin üzerinden bomba düzeneği çıktı.

Şüpheli gözaltına alınırken, meydana bırakılan bomba düzeneği için olay yerine, bomba imha uzmanı çağrıldı.

Bölge güvenlik kordonuna alınarak giriş-çıkışlara kapatıldı.

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