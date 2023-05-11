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  4. SON DAKİKA | Sinan Oğan kararını açıkladı! Muharrem İnce sonrası çekileceği iddia edilmişti...

SON DAKİKA | Sinan Oğan kararını açıkladı! Muharrem İnce sonrası çekileceği iddia edilmişti...

11.05.2023 16:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Adaylıktan çekileceği iddialarının gündem olmasının ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Oğan, tartışmalara noktayı koydu. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan da aynı dakikalarda yeni bir açıklama geldi.

SON DAKİKA | Sinan Oğan kararını açıkladı! Muharrem İnce sonrası çekileceği iddia edilmişti...

Son dakika: Sinan Oğan'dan 'çekilecek' iddiaları sonrası ATA İttifakı'ndan peş peşe açıklamalar geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrası gözlerin çevrildiği ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, 'adaylıktan çekilecek' iddialarına yanıt verdi.

SON DAKİKA | SİNAN OĞAN'DAN 'ÇEKİLECEK' İDDİALARI SONRASI AÇIKLAMA

Sosyal medyadan bir açıklama yapan Oğan, şu ifadeleri kullandı;

"Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul’dayım. Haber Türk Tv’de. Yarın Ankara’da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara’da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz."

FGDHDFH

ÜMİT ÖZDAĞ: 'ZAFER YAKIN, MEŞALELERİ YAKIN"

Aynı dakikalarda Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sinan Oğan'ın adaylıktan çekilmeyeceğini belirtirken "Zafer yakın, meşaleleri yakın." ifadelerini kullandı.

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Özdağ'ın açıklaması şöyle;

"Sinan Oğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın."

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