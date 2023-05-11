SON DAKİKA: Muharrem İnce adaylıktan çekildi, Türkiye o soruların yanıtını arıyor! Yurt dışından gelen oylar geçersiz mi sayılacak? Pusulalar değişecek mi?

Son dakika haberi: Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından yurt dışından gelecek oyların durumu merak ediliyor! Bilindiği gibi seçimlerde 4 aday yarışacak. Muharrem İnce'nin içinde bulunduğu oy pusulalarında süreç nasıl işleyecek? Bu konuyla ilgili YSK'nın da resmi açıklama yapması bekleniyor.

HERKES O SORUNUN YANITINI ARIYOR! YURT DIŞINDAN İNCE'YE VERİLEN OYLAR NE OLACAK?

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi sonrasında vatandaşlar, 'Yurt dışından gelen oylar ne olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Muharrem İnce, çekildikten sonra oy pusulaları günler öncesinden basıldığı için pusulada herhangi bir değişiklik olmayacak. Yurt dışından gelen İnce oyları da çekilmesine rağmen Muharrem İnce'ye yazılacak.

SEÇİM SONUCUNU NASIL ETİKLER?

Muharrem İnce'nin 'adaylıktan çekiliyorum' açıklaması sonrası Ankara kulisleri hareketlenirken, söz konusu kararın 3 gün sonra yapılacak seçimin sonucuna nasıl edeceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat "Oy pusulalarında Muharrem İnce’nin olması bir kafa karışıklığı yaratmaz." derken, gazeteci Fikret Bila da "Erdoğan’ın işine yarayacak bir adaylıktı bunu çok kez yazıp söyledik zaten o yüzden çekilmesi sonucu etkileyebilir." diye konutu.

Halk Tv canlı yayınında açıklamalarda bulunan gazeteci Fikret Bila şunları söyledi;

FİKRET BİLA: "OLUMLU KATKIDA BULUNACAK BİR KARARDIR"

"Bu yönde bir karar alacağı dün Ankara’da konuşulmaya başlanmıştı. Ama zayıf bir ihtimal olarak görülüyordu bugün ise bu ihtimalin yüksek olduğu görüldü ve sayın İnce adaylıktan çekildi. Şimdi bu Kılıçdaroğlu’nun seçilmesine olumlu katkıda bulunacak bir karardır. İnce’nin adaylığı daha çok CHP tabanından destek görüp oy alacağı için Erdoğan’ın işine yarayacak bir adaylıktı bunu çok kez yazıp söyledik zaten o yüzden çekilmesi sonucu etkileyebilir.

"BU KARAR KENDİSİNE YAKIŞMIŞTIR"

Şimdi bu aşamadan sonra yapılan hesaplara Memleket Partisi’ni destekleyenlerin yüzde 60’dan fazlası ikinci turda zaten Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek diye açıklamalar vardı bu şimdi birinci tura gelmiş oldu. Kılıçdaroğlu’nun birinci turda seçilme şansını artıran bir karardır. İnce çok köklü ve eski bir CHP’lidir, bu karar kendisine yakışmıştır diye düşünüyorum. İnce’nin bu tarihi seçime tarihi bir kararla çekilmesi çok büyük katkı sağlayacaktır iktidar değişikliği açısından."

KULAT: "SEÇİMİ İLK TURDA BİTİRME ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAR"

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat'ın açıklamaları da şöyle;

"Bence doğru bir hamle yaptı Muharrem İnce. Böyle bir hamle yapmasını muhtemel görüyordum zaten. Tabi bu seçimin kaderinde bana göre çok etkin bir rol oynayacak bu seçimi ilk turda bitirme anlamında çok önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Ama daha önemlisi şu Millet İttifakı bileşenlerinin şu saatten sonra hiç bahaneleri de kalmamış oldu. Onu da söylemiş olalım. Siyaseten bir hakkı teslim söz konusu olacak ise.

Bu saatten sonra şu an karşılarında aktör olarak içerden diye şikayet ettikleri kimse yok. Bu saatten sonra senfoni halinde olabildiğince beraber hareket eden bir dil oluşturarak hareket etmeleri lazım. Bu bir iki günlük süreci birlikte aşmaları gerekiyor.

"OY PUSULALARINDA İNCE'NİN OLMASI..."

Zaten çıkan verilerin bize gösterdiği bizim de kamuoyu ile paylaştığımız veriler var. O veriler üzerinden de değerlendirme yaptığımızda da bu işin artık büyük oranda bitmesinin daha muhtemel olduğu döneme girdiğimizi de ifade edebilirim.

Oy pusulalarında Muharrem İnce’nin olması bir kafa karışıklığı yaratmaz."

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

