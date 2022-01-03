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  4. Son dakika: "Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! O iğrenç sözler sonrası yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Son dakika: "Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! O iğrenç sözler sonrası yabancı uyruklu kişiler yakalandı

03.01.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sosyal medya üzerinden Türkiye'de yaşayan kızlara hakaret eden Suriye uyruklu iki kişi yakalandı. Söz konusu olay Aydın'da yaşandı. Twitter ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda kısa sürede gündem olan iğrenç olay sonrasında emniyet güçleri harekete geçti. Videodaki yabancı uyruklu kişiler "Türk kızlarına sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" diyerek ahlaktan yoksun kelimeler kullanmışlardı.

Son dakika: "Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! O iğrenç sözler sonrası yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Aydın'da yaşanan iğrenç olayın ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İki Suriye uyruklu kişi, bir video görüşmesinde Türk kızlarına ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Özellikle bilerek isteyerek iğrenç sözleri kullanan videodaki kişinin 'Türk kızları o... Onlara tecavüz edeceğim" dediği duyuluyor.

SON DAKİKA: İĞRENÇ SÖZLER SONRASI EMNİYET HAREKETE GEÇTİ!

Sosyal medya üzerinden Türk kızlarına galiz hakaretlerde bulunan iki yabancı uyruklu kişi

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O İĞRENÇ SÖZLER SONRASI YAKALANDILAR

Son dakika: "Sizin kızlarınıza tecavüz edeceğim" demişti! Türk kızlarına hakaretler eden yabancı uyruklu kişiler yakalandı. Siber Suçlar Mücadele Daire Başkanlığı tespit yaparak o kişileri yakaladı.

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KONUŞTUĞU KİŞİYE DE HAKARET ETTİ 'ERKEKSEN GEL BURAYA'

Aydın'da yaşayan yabancı uyruklu iki kişi video sırasında karşısındaki vatandaşa 'Öyle klavya ardından erkeklik yapmak kolay, haydi gel burada yap' diyerek tehdit etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tecavüz suriye Ekşi Sözlük
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