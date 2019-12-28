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  4. Son dakika! Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Son dakika! Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 11:33 | Son Güncelleme

Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 61 kişi hayatını kaybetti. Somali Büyükelçisi, ölenlerden 2'sinin Türk vatandaşı olduğunu açıkladı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentte gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirildi. Olayda ilk belirlemelere göre 61 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Patlama çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Hastane kaynakları onlarca yaralının çevre hastanelere kaldırıldığını aktardı.

2 TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Somali Büyükelçisi yaptığı açıklamada, "2 vatandaşımızı kaybettiğimiz teyit ettik" dedi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Somali

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