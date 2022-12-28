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  4. Son dakika: Soylu 'beni aradı yardım istedi' dedi! İmamoğlu'ndan jet yanıt geldi: Bu kuyruklu bir yalan

Son dakika: Soylu 'beni aradı yardım istedi' dedi! İmamoğlu'ndan jet yanıt geldi: Bu kuyruklu bir yalan

28.12.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim devam ediyor. İBB'ye yapılan terör soruşturması kapsamında sabah basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu'na yanıt Bakan Soylu tarafından öğle saatlerinde verildi. Flaş açıklamalarda bulunan Soylu'ya ise jet yanıt İmamoğlu tarafından sosyal medyadan geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Soylu 'beni aradı yardım istedi' dedi! İmamoğlu'ndan jet yanıt geldi: Bu kuyruklu bir yalan

Son dakika: Siyaset gündeminde gerilim tırmanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendini arayıp yardım istediğini belirtmişti.

Bu açıklamadan dakikalar sonra İmamoğlu sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı;

Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir Yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan
@RTErdogan

Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu Bakan Soylu 'İmamoğlu beni aradı' diyerek duyurdu

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu

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