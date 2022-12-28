Son dakika: Soylu 'beni aradı yardım istedi' dedi! İmamoğlu'ndan jet yanıt geldi: Bu kuyruklu bir yalan

Son dakika: Siyaset gündeminde gerilim tırmanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendini arayıp yardım istediğini belirtmişti.

Bu açıklamadan dakikalar sonra İmamoğlu sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı;



Bakan Soylu “Saygılarımla” diyerek kendisini aradığımı ve yardım istediğimi söylemiş. Bu kuyruklu bir Yalan! İstihbarat sende, telefon takibi sende, tüm bilgilere erişme gücün var. Bunu ispat edersen ben, edemezsen sen istifa etmelisin. Hodri meydan

@RTErdogan





