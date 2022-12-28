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Son Dakika: Belediyelerdeki terör soruşturmaları ile ilgili Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

28.12.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları ile ilgili açıklamalarda bulunuyor. Bakan Soylu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini aradığını ve bir ricada bulunduğunu söyledi.

Son Dakika: Belediyelerdeki terör soruşturmaları ile ilgili Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın açıklaması yapıyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Herkesin elbette kendini savunma hakkı var. Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor. 40 yıldır bu mücadelenin içerisinde yaşanmışlıklar var. Bunlardan öğrendiklerimizden birisi de şu; en büyük tehlikelerden birisi terör örgütlerinin meşru alanlara sızması. Yani illegal yapılarını legal olan alanlara taşımasıdır.

Zorlu bir sürecin sonucunda Allah'a çok şükürler olsun, kamuyu çok büyük bir şekilde terör örgütlerinden arındırabildik. Ama bu yüzde 100 müdür? Elbette siz de ben de biliyoruz ki kriptosu var... Biz bunların hepsini sökebilmek için büyük çaba ortaya koyuyoruz. Kamunun kendine ait sorumluluk var. Anayasanın 127. maddesi çok açık ve net. Bu madde, yerel yönetimler için bizatihi bize yetki vermiştir, İçişleri Bakanlığının kendisine. Yani Anayasa gücüyle hem İçişleri Bakanlığı hem de sorumluluklarını donatmıştır. Devlet dediğimiz, bir çadır yönetimi değildir. Kimse kusura bakmasın. Kuralları var, ilkeleri var, yasası var. Anayasanın 127. maddesi hem bir sorumlulukla hem bir görevle bizden öncekileri de bizden sonrakileri de donatmıştır.

Onlar arzu ediyor ki 30 Ağustos'ta veya Ağustosun sonunda ziyaret ettikleri Diyarbakır'daki, şu anda bir terör örgütü üyesi olduğu için hapiste yatan Diyarbakır eski belediye başkanı Selçuk Mızraklı'nın yani terör örgütü üyesi olduğu için hapiste yatan Mızraklı ve onun gibilere dokunulmasın. Eğer bugün ülkemizde PKK terör örgütü hareket etme kabiliyeti bulamıyorsa sorumluluklar yerine getirildiği içindir.

Bir takım siyasal baskılarla Avrupa'dan bunu geri adım attırmaya çalışanlar başarılı olamazlar. Biz hiç ikiyüzlü olmadık. Bundan CHP'de kaybettiği itibarı bizlere saldırarak meseleleri demogoji yöntemiyle anlatarak bulmaya çalışanlar boşuna çaba içerisindeler.

İmamoğlu saygılarını sunarak beni aramıştır. Bana belli bir konuda, CHP genel merkezi zaten beni sevmiyor, bu konuda bana yardımcı olur musunuz diye bir ricası da olmuştur. Ama ben, kanun ne gerekiyorsa onu yaparız dedik ve yaptık.

Şimdi hakaret edeceksin ve bunu bir hak olarak göreceksin. Bu ikiyüzlülüktür.


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Süleyman Soylu

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