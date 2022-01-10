SON DAKİKA | TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan HDP milletvekili Semra Güzel'e tepki! Teröristle fotoğrafı olay olmuştu

Son dakika: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 2017 yılında Adıyaman'da etkisiz hale getirilen teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel ile ilgili açıklamada bulundu. TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada "Anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları....

HDP'Lİ VEKİL SEMRA GÜZEL'İN TERÖRİSTLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

2017 yılında Adıyaman'da gerçekleştirilen operasyonda Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora etkisiz hale getirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında teröristin incelenen telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Güzel ve PKK'lı teröristin Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında olduğu görüldü.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN 'SEMRA GÜZEL' AÇIKLAMASI

TBMM Başkanı Şentop, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum.

Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin dosyası var. 2019 yılı Mart ayında hazırlanmış bir dosya. Bu dosyanın içinde belge var mı diye inceliyorlar."



