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  4. HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

09.01.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da etkisiz hale getirilen bir teröristin cep telefonundan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında olduğu görüldü.

HDP'li vekil Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı

Adıyaman'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de gerçekleştirdiği operasyonda "Koçero Meleti" kod adlı Volkan Bora etkisiz hale getirildi. Teröristin incelenen telefonunda Bora'nın HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte Kuzey Irak'taki örgüt kampında çekilmiş fotoğrafları çıktı.

HDP'Lİ VEKİLİN TERÖRİSTLE ÖRGÜT KAMPINDA FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

29 Nisan 2017 tarihinde Adıyaman merkeze bağlı Akçalı kırsalında TSK’nın operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birisi olan Malatya nüfusuna kayıtlı Koçero Meleti kod adlı Volkan Bora’nın cep telefonu güvenlik güçleri tarafından incelendi.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in, PKK’lı terörist Volkan Bora ile Kuzey Irak’taki bir örgüt kampında çekilen fotoğrafları görüldü.

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ÜNİVERSİTEDEN TANIŞIYORLAR

Öldürülen terörist Volkan Bora’nın Harran Üniversitesi İletişim Fakültesi, HDP Milletvekili Semra Güzel’in ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni aynı dönemde okuduğu ve tanıştıkları biliniyor. Üniversiteyi bitirdikten sonra örgüte yakınlığı ile bilinen bir medya kuruluşunda muhabirlik yapan Volkan Bora’nın daha sonra örgüte katıldığı öğrenildi.

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28 VEKİL ARASINDA SEMRA GÜZEL DE VAR

Geçtiğimiz hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılması için TBMM’ye gönderdiği 28 milletvekili arasında Semra Güzel de yer alıyor.

Kaynak: İHA

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pkk Semra Güzel HDP Halkların Demokratik Partisi
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