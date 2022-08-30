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  4. Son Dakika: Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

Son Dakika: Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

30.08.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandı.

Son Dakika: Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

Son dakika haberine göre Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı, Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık kripto para yatırımı toplayarak yurt dışına kaçmıştı.

Hakkındaki çok sayıda şikayet sonrası hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı.

Detaylar geliyor...

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Thodex Faruk Fatih Özer
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