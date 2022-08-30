Son Dakika: Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer yakalandı

Son dakika haberine göre Arnavutluk polisi, kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Thodex'in kırmızı bültenle aranan kurucusu firari Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalandı, Emniyet tarafından Türkiye'ye iade işlemlerine başlandı" ifadeleri kullanıldı.
Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık kripto para yatırımı toplayarak yurt dışına kaçmıştı.
Hakkındaki çok sayıda şikayet sonrası hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı.
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