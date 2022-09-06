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SON DAKİKA | Türkiye'den karşı hamle! NATO, AB ve BM'ye 'Yunanistan' mektubu

06.09.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde son günlerde artan tacizlerine karşı Türkiye harekete geçti. NATO'ya, Birleşmiş Milletler'e ve Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin tutumunu anlatan mektup gönderildi. Öte yandan mektupların Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla gönderildiği bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Türkiye'den karşı hamle! NATO, AB ve BM'ye 'Yunanistan' mektubu

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun imzasıyla 25 Avrupa Birliği (AB) başkentine, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'e, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Ege sorunlarının çözümüne ilişkin Türkiye’nin tutumunu ve görüşlerini açıklayan mektuplar gönderildi.

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Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, 25 AB başkentine, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’e, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile NATO ve BM Genel Sekreterlerine 1 Eylül'de iletilen mektuplarda, Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine ve maksimalist taleplerine de dikkati çekildi.

Mektupta, Ege Denizi'nde birbiriyle yakından bağlantılı ve ilişkili bir dizi sorun bulunduğu, bu sorunların, kara sularının ve ulusal hava sahasının genişliği, kıta sahanlığı ve kara sularının sınırlandırılması, Doğu Ege Adaları'nın gayriaskeri statüsünün ihlali, geçerli uluslararası antlaşmalarla egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar ile SAR, FIR ve NAVTEX gibi hizmet sahaları olduğu vurgulandı.

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Yunanistan’ın, Ege'deki kara sularının genişliğinin 6 deniz mili olmasına rağmen, 10 deniz mili hava sahasına sahip olduğunu iddia ettiği vurgulanan mektupta, Yunanistan’ın başka hiçbir ülke tarafından tanınmayan, örtüşmeyen kara suları ve hava sahası sınırlarına sahip dünyadaki tek ülke olduğunun altı çizildi.

Öte yandan mektupta, Türkiye’nin, Ege meselelerinin iki ülkenin temel hak ve meşru çıkarlarının karşılıklı olarak tanınmasıyla uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğine inandığı aktarıldı.

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Mektupta, Türkiye’nin diyalog ve iş birliği yanlısı tutumuna rağmen Yunanistan’ın diyalogdan kaçındığı, gerginliği tırmandırdığı ve AB'yi Ege sorunlarının bir parçası haline getirdiği de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NET MESAJ VERMİŞTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Bosna Hersek'te yaptığı basın toplantısında Yunanistan'ın mütecaviz tutumuna ilişkin net konuşmuştu.

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"BU ADIMLARI ATMAK HAYRA ALAMET DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim bu anlattıklarım bir rüya değil. Bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak ne dedim, vakti saati geldiğinde, bir gece ansızın gelebiliriz. Tehditler devam ederse sabrın da bir sonu var. Uçaklarımızı böyle radar kilitlemesi, şu, bu adımları atmak hayra alamet değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de TEKNOFEST etkiliğinde yaptığı konuşmada Yunanistan'ın tutumunu sert bir dille eleştirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan
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