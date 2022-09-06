Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balkanlar turunda ilk açıklama! İki ülke arasında yeni dönem: Kimlik kartıyla yapılabilecek

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna-Hersek'te duyurdu: İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat dönemi başlıyor. Gelişmeyi duyuran Erdoğan, "Yarın Sırbistan'la da böyle bir anlaşma imzalayacağız" açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesiyle ilgili verdiği talimatı da açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert bir tepki de geldi.

"TÜRKİYE OLARAK ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şüphesiz ki şu anda Bosna-Hersek 2 Ekim'de yapılacak seçime hazırlanıyor.Türkiye'nin Bosna-Hersek'in refah, huzur ve istikrarına verdiği önemi bir kez daha vurguladık.

Bosna-Hersek'i önümüzdeki dönemde yoğun bir siyasi gündem beklemektedir.

Tarafların rızası dahilinde Bosna-Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum.

"ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRÜNE AZ ÖNCE TALİMAT VERDİM"

2019'da temelini attığımı Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesine büyük önem veriyoruz. Sıkıntıların yaşandığı bir konuyu değerli dostlarım bize açtılar ve biz de konunun finans noktasındaki ilişkiler ağı açısından Ziraat Banka'mızla ilgili konuyu Ziraat Bankası Genel Müdürü'me az önce gerekli talimatı verdim, süratle bu sıkıntıyı çözecekler.

SEYAHATLERDE YENİ DÖNEM!

Artık kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını verdik. İki ülke arasında kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın Sırbistan'la da böyle bir anlaşmayı imzalayacağız.

"YÜKSEK TEMSİLCİNİN MÜDAHALESİ DEMOKRATİK SÜRECE MÜDAHALEDİR"

Yüksek Temsilcinin müdahalesi demokrasinin gereklerine de terstir. Şurada 1 ayın artık gerisine düşmüş vaziyetteyiz. Böyle bir zamanda Yüksek Temsilcinin bu işe müdahalesi demokratik sürece müdahaledir. Demokrasiyle yönetilen bir ülke olarak demokratik sürece müdahaleyi biz asla doğru bulmayız. Kararı üç lider vermiştir. Seçime de gidiliyor, bize giden sadece 'Hayırlı olsun' demektir.

YUNANİSTAN'A TEPKİ! "SABRIN DA BİR SONU VAR"