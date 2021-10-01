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  4. Son Dakika! Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Boş bir hayal

Son Dakika! Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Boş bir hayal

01.10.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın deniz yetki alanı ve hava sahası iddialarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirterek "Yunanistan'ın iddialarını, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Boş bir hayal

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos'un Fransa ile yaptıkları savunma anlaşmasının deniz yetki alanlarını da kapsadığı yönündeki açıklaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

"BOŞ BİR HAYAL"

Bilgiç, "Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO ittifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir. Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de KKTC’nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır. Yunanistan’ın iş birliği yerine silahlanma, Türkiye’yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB’ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı NATO Akdeniz Yunanistan
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