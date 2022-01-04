Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'ın açıklamalarına sert tepki! "Kendine güveni olan..."

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Türkiye'yi hedef alan ithamları hakkındaki soruya cevap vererek önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

"KENDİNE GÜVENİ OLAN ÜLKELER BU TÜR DAVRANIŞLAR SERGİLEMEZ"

Bilgiç, "Dendias'ın bu hezeyanları, Yunanistan'ın ülkemiz ile dürüst ve anlamlı bir diyalog ile ikili meselelerini çözmek ve geliştirmek yerine, üçüncü taraflardan medet umarak ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratarak gerginliği tercih ettiğinin bir kanıtıdır. Kendine güveni olan ülkeler bu tür davranışlar sergilemez." ifadelerini kullandı.

"REDDEDİYORUZ"

Bilgiç "Yunanistan’ın ülkemizin hak ve çıkarlarını savunma iradesini tehdit olarak nitelendirmesini, bu yönde gerçek dışı algı yaratmaya çalışmasını reddediyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi @TanjuBilgic’in Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Ülkemizi Hedef Alan İthamları Hakkındaki Soruya Cevabı https://t.co/MiVMIEZ8BK pic.twitter.com/YY9aPEgC6D — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) January 4, 2022



