Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta birbirinden tedirgin eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak edinilen bilgilere göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

TELEVİZYON KULESİ VURULMUŞTU

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Kiev'deki Şevçenko bölgesinde bulunan televizyon kulesinin vurulduğu belirtilmişti.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. (AA)

Ayrıntılar geliyor...

