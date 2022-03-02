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Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

02.03.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri

Son dakika haberi: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta birbirinden tedirgin eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak edinilen bilgilere göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.

TELEVİZYON KULESİ VURULMUŞTU

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Kiev'deki Şevçenko bölgesinde bulunan televizyon kulesinin vurulduğu belirtilmişti.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı. (AA)

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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