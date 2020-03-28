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  4. Son dakika! Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı

Son dakika! Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 02:10 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan görevden alındı. Mehmet Cahit Turhan'ın yerine Adil Karaismailoğlu atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika! Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan görevden alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın görevine son verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan "atama kararı"na göre Mehmet Cahit Turhan'ın yerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Adil Karaismailoğlu atandı.

Adil Karaismailoğlu daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

MEHMET CAHİT TURHAN KİMDİR?

Mehmet Cahit Turhan, 29 Nisan 1960, Trabzon'da doğdu. 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Lisans eğitiminden sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başlamış, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün çeşitli teşkilatlarında bürokratik görevler üstlendi. Ocak 2006 tarihinde Karayolları Genel Müdürü olarak göreve başladı. Ağustos 2015 tarihinde bu görevden alınarak Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı olarak atandı. 2 Ekim 2015 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyeliğine atandı. 23 Temmuz 2016 tarihinde görevi sona erdi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.

Mehmet Cahit Turhan , 28 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevinden alındı.

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